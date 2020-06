Eläinsuojelutarkastusten määrä lähes kaksinkertaistunut – Taustalla päihteet ja laiton maahantuonti

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Eläinsuojelutarkastuksia tehdään entistä enemmän, selviää vuoden 2019 peruspalvelujen arvioinnista. Epäilyyn perustuvien eläinsuojelutarkastuksien määrä on lähes kaksinkertaistunut kymmenessä vuodessa. Viime vuonna epäilyn perusteella tehdyistä eläinsuojelutarkastuksista kaksi kolmasosaa liittyi lemmikkieläimiin.

Eläinten laiminlyöntiin liittyy usein ihmisten pahoinvointia ja päihdeongelmia. Lemmikkien määrän kasvu ja eläinten laiton maahantuonti ovat lisänneet viranomaisten tehtäviä etenkin kaupungeissa.

Kunnissa eläinsuojeluvalvontaa tekevät pääasiassa kunnaneläinlääkärit eli valvontaeläinlääkärit.

Monipuolisille eläinlääkäripalveluille on kysyntää. Varsinkin kaupungeissa kysyntä lemmikkieläinten hoidolle on kasvussa. Myös eläinlääkärien kotikäynneille on kysyntää ja niitä tarjotaan aiempaa enemmän.

Kuntien tehtäviin kuuluu järjestää eläinlääkäripäivystystä kaikkina vuorokaudenaikoina. Harvaan asuttujen alueiden päivystysalueilla eläinlääkärin apua voi kuitenkin joutua odottamaan pitkään tai klinikalle saattaa olla pitkä matka. Yksityiset vastaanotot täydentävät kuntien eläinlääkäripalveluja.