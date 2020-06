Seksitaudit lisääntyivät viime vuonna selvästi – Klamydiassa ennätyslukemat

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Vuonna 2019 seksitautien määrä lisääntyi selvästi. Myös matkailuun liittyviä infektioita todettiin aiempaa enemmän. Muuten tartuntatautien esiintyvyys pysyi Suomessa melko vakaana. Tiedot käyvät ilmi THL:n tartuntatautirekisterin tiedoista.

Klamydia on yleisin seksitauti Suomessa. Vuonna 2019 todettiin lähes 16 200 klamydiatartuntaa, mikä on yli 1 000 tartuntaa enemmän kuin vuonna 2018. Kyseessä on suurin koskaan tartuntatautirekisteriin ilmoitettu määrä vuoden aikana. Tartunnat painottuvat nuoriin aikuisiin: lähes 80 prosenttia todettiin 15–29-vuotiailla.

Myös tippuri- ja kuppatartunnat lisääntyivät viime vuonna. Tippuritartuntoja todettiin reilu 600 mikä on noin 100 enemmän kuin edellisvuonna. Kuppatartuntoja todettiin lähes 250, mikä on noin 60 tapausta enemmän kuin vuonna 2018.

– Seksitautien määrä on ollut kasvussa jo useamman vuoden ajan. Voi olla, että testausaktiivisuus on lisääntynyt, ja esimerkiksi kunnissa testiin pääsyä on yritetty helpottaa esimerkiksi etätestauksen avulla. Kondomi on ehkäisymenetelmistä ainoa, joka suojaa myös seksitaudeilta, sanoo THL:n ylilääkäri Tuula Hannila-Handelberg.

Myös matkailuun liittyviä infektioita todettiin hieman tavallista enemmän. Hyttysten pistojen välityksellä leviäviä tauteja kuten malariaa, dengueta ja chikunguniaa todettiin enemmän kuin edellisvuonna. Erityisesti vaarallisen falciparum-malarian osuus kaikista malariatartunnoista lisääntyi. Viime vuonna tartuntoja oli 43, kun vuonna 2018 tartuntoja todettiin 24.Kaikki Suomessa todetut malariatartunnat olivat peräsin Afrikasta.