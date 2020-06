Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Oulun poliisi valvoo juhannuksen juhlintaa ja puuttuu rikkomuksiin sekä epäasialliseen muita häiritsevään käyttäytymiseen. Hyvä sää houkuttelee ihmisiä vesille, puistoihin ja mökkeilemään, minkä vuoksi poliisi kohdentaa valvontaa noille alueille. Liikenteeseen tulee lähteä vain raittiina ja levänneenä.

Poliisit valvovat juhannuksena yleistä järjestystä ja turvallisuutta, mutta vastuullinen käyttäytyminen lähtee jokaisesta itsestään.

– Vetoamme niin aikuisiin kuin nuoriinkin, että juhlinnassa otettaisiin toiset ihmiset huomioon. Vältetään roskaamista, turhaa melua ja häiriön aiheuttamista sekä pyritään sopuisaan, iloiseen juhlintaan, toivoo ylikomisario Arto Autio Oulun poliisilaitokselta.

Juhannuskokkojen polttaminen ja avotulen teko on kiellettyä metsäpalovaroituksen aikana. Ilmatieteenlaitoksen sivuilta voi tarkistaa, onko alueella metsäpalovaroitus.

– Rauhallinen ja selväpäinen juhlamieli kannattaa ottaa mukaan liikenteeseen, tapahtuipa se sitten autolla, moottoripyörällä tai vaikka veneellä. Pysy vesillä selvänä, käytä pelastusliivejä ja huomioi muut vesillä liikkujat, muistuttaa komisario Pasi Rissanen.

Poliisi valvoo juhannusliikenteessä sekä perinteisesti että automaattivalvontalaittein. Valvonnan pääpaino on ajonopeuksissa, ohituksissa ja ajoetäisyyksissä. Juhannuksena poliisin ohjelmassa on lisäksi tehostettua rattijuopumusvalvontaa.

Kuljettajan ajokuntoon on hyvä kiinnittää huomiota, jotta ratin takana on levännyt, ajokuntoinen kuljettaja ja matkanteko on mahdollisimman turvallista.

Uuden tieliikennelain mukaan poliisi voi keskeyttää matkanteon myös tilanteissa, joissa päihtymys vaikuttaa selvästi kuljettajan ajokykyyn, vaikka rattijuopumusraja ei ylitykään. On myös hyvä huomata, että väsyneenä ajo on kiellettyä, vaikka alkoholia ei sinänsä enää ole veressä.