Hätäilmoitusten määrää voidaan verrata säähän. Mitä kauniimpaa ja lämpimämpää on, sitä enemmän sattuu ja tapahtuu. Juhannuksena hätäilmoituksissa korostuvat perinteisesti alkoholin aiheuttamat ongelmat, erilaiset tapaturmat sekä vesillä sattuvat onnettomuudet.

Kesäisin ja erityisesti juhannuksena suuri osa hätäilmoituksista liittyy liialliseen alkoholinkäyttöön. Onnettomuuksia ja tapaturmia sattuu laidasta laitaan esimerkiksi mökkeilijöille, vesillä liikkujille ja marjastajille.

Jos sää on helteinen, maastopalot ja sairauskohtaukset lisääntyvät, ja etenkin ikäihmiset voivat huonosti. Liikenteessä taas ruuhkat ja rattijuopot aiheuttavat vaaratilanteita, johtokeskuspäivystäjä Joni Hentunen Hätäkeskuslaitoksesta kuvailee kesälle tyypillisiä hätäilmoituksia.

– Hätänumeroon 112 tulee soittaa aina hätätilanteessa, jolloin paikalle tarvitaan kiireellistä viranomaisapua. Koska kaikki tilanteet eivät vaadi hätänumeroon soittamista, matkapuhelimeen ladattava 112 Suomi -mobiilisovellus on verraton apu erilaisten ongelmatilanteiden varalle.

112 Suomi -sovelluksen palveluvalikoimasta löytyy useita päivystysnumeroita erilaisiin avuntarpeisiin. Sovelluksesta löytyy myös huviveneilijöille suunnatut toimintaohjeet vesillä sattuneisiin hätä- ja ongelmatilanteisiin. Lisäksi soittajan tarkka sijaintitieto välittyy Meripelastuskeskukselle ja Tienkäyttäjän linjalle, kun numeroon soittaa sovelluksen kautta.

– Hätäkeskukset vastaanottavat runsaasti erilaisia tiedustelusoittoja, jotka eivät kuulu hätänumeroon. Esimerkiksi juhannuksen alla hätänumerosta tiedustellaan avotulen tekoon liittyviä asioita.

Hentunen muistuttaa, että juhannuskokon polttamiseen liittyviä kyselyitä ei tule tehdä hätänumeroon 112 vaan alueellisiin pelastuslaitoksiin, joiden yhteystiedot löytyvät osoitteesta pelastustoimi.fi.

Oman sijainnin tietäminen voi olla erityisen vaikeaa silloin, kun ollaan vieraalla paikkakunnalla, mökillä, saaressa, vesillä tai retkeilemässä. 112 Suomi -sovellus välittää hätäpuhelun soittajan sijaintitiedon automaattisesti hätäkeskukseen. Sovellus hätäpaikantaa avun tarvitsijan silloin, kun tarkka osoite ei ole tiedossa.

– Koordinaatit tai osoitteen voi merkitä myös tulostettavaan sijaintitietolomakkeeseen, joka kiinnitetään kohteeseen näkyvälle paikalle. Lomakkeen voi laittaa näkyvälle paikalle esimerkiksi kesämökille, uimarannalle tai retkikohteisiin mahdollisten hätätilanteiden varalle. Koordinaatit voi ottaa paikan päällä esimerkiksi 112 Suomi -sovellusta apuna käyttäen, Hentunen ohjeistaa.

Myös liikenteessä sijaintitiedolla on merkitystä. Hätänumeroon tulee usein ilmoituksia autoilijoilta, jotka ovat ajaneet onnettomuuspaikan ohi pysähtymättä. Näissä tapauksissa hätäkeskuspäivystäjän on todella hankala arvioida onnettomuuspaikan sijaintia ja avuntarvetta, sillä ilmoittaja voi soittaessaan olla jo kaukana kolaripaikalta. Juhannusliikenteessä on hyvä pitää mielessä meitä kaikkia koskeva auttamisvelvollisuus, pysähtyä kolaripaikalle ja soittaa tarvittaessa hätänumeroon.

Vaikka kesä on monelle rentoutumisen ja auringosta nauttimisen aikaa, voi hätätilanne kuitenkin sattua täysin odottamatta. Suuri osa hätätilanteista voidaan välttää hyvällä asenteella ja varautumisella.