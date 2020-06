Lukijalta: Ilosesti ellää pittää ja mukavaa Jussin juhlaa

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Sillä elämä on lyhyt kuin lapsella paita, rullaati rulla ja rullallei, näin laulettiin ennen vappuhulinoissa. Suomen kesä on juuri nyt suloisimmillaan. Voi olla luonnon helmassa tai kotitanhuvilla nakusillaan tai vain kärpäslätkä käytössä. No asiaan. Uutta koronapandemiaa on löydetty jälleen Kiinassa. Siellä yleisillä paikoilla ja yhteisöissä, toreilla ja turuilla.

Valtava ihmispaljous ja heikko valmius hygieniasta huolehtimiseen levittää herkimmin tartuntoja niillä leveysasteilla. Eikä voida suojautua kotikoivikoiden viileyteen tai vedenrajan raikkauteen kuten meillä. Ja nämä meille niin tutut, joskus liiankin raikkaat aavojen tuulet ovat varmaankin sille kansan osalle käsittämätön luonnonlahja tai vain unelma.

Maailmanlaajuiselle koronaepidemialle kehitellään kuumeisesti rokotteita monissa maissa ja tosiaankin voimme sanoa juuri nyt: Toivossa on hyvä elää ja uskossa hyvä odottaa saavansa tepsivä piikki pyllyyn tai olkavarteen. Pian ehkä se ihmeaine tätäkin "ruttotautia" vastaan valmistuu ja on kattavasti valmis jakoon. Tarvetta olisi, aina maailma ääriin saakka. Ja tyyristäkin suojarokotteesta terveydenhuoltoon ja sen jakokohteisiin hankittuna tulee olemaan. Tulee mieleen sanonta: Köyhät kyykkyyn ja salavarkaat saavat ellää. Hups, siinä kuultiin.

Koronarajoitteita aletaan purkaa ja kansa virkistyy pääsemällä yhteistilaisuuksiin ja tämän komian kesän viettelyksiin. Mökkihöperyys kattaa jo rannat ja sannat ja ihmiset ovat päässeet nauttimaan Suomen suven suloisuudesta. Juhannustaikoja ja -temppuja tulee jo ihmisluonnon kutsumina varmaan harjoitettua ahkerammin. Sittemmin maaliskuun syntymätilasto tuottavat 6-7 vuoden kuluttua kansankynttilöille töitä ja Suomen väkiluku lievästi lisääntyy.

Juhanustaiosta kertoillen, teimme yksi kesä, me kaksi iloista leskeä, kukkakimput illalla tyynyn alle, että unessa nähtäisiin sulhoja tai edes karvamahaukkoja heilatarjokkaiksi. Aamulla toisella meistä oli ollut heinänkuluma tukassa ja tissien välissä, hän kun on kova pyörimään nukkuessaan. Täti sanoi vain, että hyvä kun ei ollut polttaraisia.

Minä nukuin romanttisesti juhannusyötä aitassa ja arvaappa mitä. Minun tyynyni alta löytyi kuollut hiiri. Milloin lie raukka sinne litistynyt. Siinäpä sitten ne meidän sussujutut kuivui. Että eipä taija muorilla liioin olla ennää tykövetua, jos ei niin intensiivisen kovasti kiinnipituakaan.

Mukavaa jussinjuhlaa oikein mojovasti kaikille. Nautitaan ainakin punaisesta herasta ja tuoreen saunavihtan löylyistä. Sanotaan että juhannus on vain kerran kesässä, mutta joulu joka vuosi.

Hiukan vielä juttua siitä mikä oli ennen paremmin. Ainakin se, ettei ihmiset olleet koko ajan nenä kiinni kännyköissä. Lapset leikkivät ulkona ja oltiin enemmän yhdessä.

Erään ammattiautoilijan mielipide olikin: Jalankulkijat kulkevat sokeina ja kuuroina kuulokkeet korvillaan, kännykkään tuijottaen. Autoilijat räpläävät puhelintaan. Olemme aivan koukussa luuriin ja se tappaa meidät. Monet kuolema on aivan turha. vakava loukkaantuminen on elämänikäinen taakka ja vääryys tehtynä toisen ihmisen, usein hyvin nuoren vahingoittamiseen. Ja usein ei edes välitetä pyytää anteeksi tapahtunutta.

Juhannuksen vieton onnettomuuksiin on kuulunut valitettavan paljon miespuolisten henkilöiden hukkumisia pudotessa veneestä sepalus auki. Tulee nautittua yöttömän yön riemuissa muutakin kyytipoikaa kuin vain kansalaisluottamusta kokkovalakioitten loimussa. Ja sehän vetää nahkapussin tyhjennyksiin, olipa tilanne silloin miten tärpillä hyvänsä.

Kuvitelpaaka ihan vain ihtennä iloksi meitä akkaväkeä kiikkumassa samassa tilanteessa siinä veneenlaidalla. Sanottas varmaan, että eipä paljon naarattas. Se kuuluu kaiketi anopinpelastussuunntelmiin vävyillä.

Kerttu K. Visuri

Ylivieska