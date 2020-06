Ylivieskan kaupungilta 13 uutta pientalotonttia Kiviojan ja Olmalan alueille

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Ylivieskan kaupungilla on yhteensä kolmetoista uutta omakotirakentamiseen luovutettavaa pientalotonttia Kiviojan neljännen kaupunginosan asemakaavoitettavalla alueella. Tonteista yksitoista sijaitsee Kiviojantien ja Kalajoen välisellä alueella. Kaksi tonteista on Kiviojantien ja Savonradan välisellä alueella.

Tonttien esitetty pohjahinta omakotirakentamiseen on 15-23 euroa neliö. Tonttien pinta-alat ovat 776-1 585 neliön välillä. Osa tonteista myydään tarjousten perusteella. Tontit ovat rakennettavissa talvella 2020-2021.

Kiinteällä kauppahinnalla myytävät tontit voidaan myös vuokrata, jolloin vuotuinen vuokra on viisi prosenttia kauppahinnasta. Myytäessä omakotitontti paritalorakentamiseen, tontin hintaa korotetaan 2 euroa neliö.

Männistön kahdeksannessa kaupunginosassa, korttelissa 42, on neljä asuinpientalotonttia. Tonteille on mahdollista rakentaa myös omakotitalo. Tonttien esitetty hinta omakotirakentamiseen on 10-12 euroa neliö. Tonttien pinta-alat ovat 2 257- 2 714 neliön välillä.

Teknisten palveluiden lautakunta päätti luovuttaa Kiviojan kaupunginosan tontit pientalorakentamiseen ja Männistön kaupunginosan omakotirakentamiseen esitetyn hinnoittelun mukaisesti.