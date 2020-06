Sytykkeelle Ylivieskaan ja Nivalan Työpajasäätiölle erityisavustusta työpajatoimintaan

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Aluehallintovirastoissa on tehty päätökset koronavirukseen liittyvistä erityisavustuksista nuorten työpajatoimintaan. Avustuksen tavoitteena on lievittää koronavirustilanteen aiheuttamia seurauksia nuorten työpajatoimintaan.

Sytyke on saanut nuorten työpajatoimintaan AVI:lta tukea 42 521 euroa. Sytyke on osa Hengitysliitto-kokonaisuutta. Nivalan Työpajasäätiön saama tuki on 8 360 euroa.

Aluehallintovirastot ovat myöntäneet noin 1,2 miljoonaa euroa koronavirustilanteeseen liittyvää avustusta 58:lle nuorten työpajatoimintaa järjestävälle taholle. Avustusta on voinut hakea koronavirusepidemiasta aiheutuviin nuorten työpajatoiminnan lisäkustannuksiin ja talouden alijäämään maalis-toukokuussa 2020.

Aluehallintovirastot ovat suositelleet, että nuorten työpajatoimintaa jatkettaisiin poikkeustilasta huolimatta. Osassa työpajoista toimintoja jouduttiin kuitenkin keskeyttämään epidemiarajoitusten vuoksi. Pääosin nuorten työpajat ovat onnistuneet järjestämään toimintaa verkossa poikkeusoloista huolimatta. Työpajoilla on ollut käytössä erilaisia etävalmennuksen muotoja, ja työpajat ovat olleet läsnä sosiaalisen median palveluissa.