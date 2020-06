Onko Juha Pylväs kussut sähköaitaan? – Kansalainen Kune kysyi, kansanedustaja vastasi. Mukana myös salamannopea Kunen TikTok-tanssivideo



Tämän pakinan kirjoittaja on Raution Alapään juhannusneitokisan kolmas perintöprinsessa vuodelta 1983.

Tämän pakinan kirjoittaja on Raution Alapään juhannusneitokisan kolmas perintöprinsessa vuodelta 1983.

Joskus on tullut tälläkin palstalla väitettyä, että kepu pettää aina, mutta ei näköjään ihan aina. Ylivieskan ikioma parlamentaarikko Juha Pylväs nimittäin on muistaakseni Erkki Tuomiojan jälkeen toinen ammattipoliitikko, joka on vastannut näissä pakinoissa esitettyihin perustavaa laatua oleviin kysymyksiin.