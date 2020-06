Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Vahva usko omaan tekemiseen ja haave omasta pitkäsoittolevystä toteutui, kun kokkolalainen, nykyään ylivieskalaisen Sonetti-orkesterin solistina keikkaileva Jouni Rieskaniemi sai toukokuussa ulos albuminsa Jätkän taivas. Levy valittiin paikallisradioiden kuukauden levyksi yhdessä Komiat-orkesterin esikoisalbumin kanssa.

– Nyt tuntuu hyvältä. Tavallinen ukko, joka ei ole ammattimuusikko on, on huomioitu valtakunnallisesti, toteaa 30 vuoden uran tanssimuusikkona täyteen tänä vuonna saanut Rieskaniemi ja jatkaa, että kilpailu keikkapaikoista ja yleisön huomiosta on kovaa, koska tarjontaa on niin paljon.

– Vaatii pienen ihmeen tai hitin, joka nousee suosikiksi, että pääsee kärkipaikoille. Siksi arvostan tätä huomion osoitusta kovasti, vaikka sillä ei vielä tie tähtiin aukene. Olisihan se hienoa, jos yleisö ottaisi tältä levyltä jonkin kappaleista omakseen. Kappaleen pitäisi kuitenkin päästä läpi joka puolella ja siihen taas vaikuttaa monet asiat, jotka eivät ole itsestä kiinni, mutta jos ei yritä, ei mitään voi saavuttaakaan, Rieskaniemi pohtii.

Palo keikoille on kova ja poikkeusoloista huolimatta juhannuskeikka Marjaniemessä Pyhäjärvellä toteutuu, mutta muut kesän keikat ovat ainakin elokuun alkuun asti peruuntuneet.

– Monet tanssipaikat ovat tehneet päätöksen olla avaamatta koko kesänä ollenkaan, joten nyt uusia kappaleita soitetaan treenikämpällä.

Sonetin ja Rieskaniemen yhteistyö alkoi vasta viime vuoden lopulla ja uusi ohjelmisto on tuonut piristystä sekä orkesteriin että solistiin.

– Odotamme kovasti, että pääsemme soittamaan yleisölle musiikkia, jonka tekemiseen on paneuduttu huolella. Yhteistyömme Sonetin kanssa on hyvää, ja arvostan suuresti sitä, että orkesteri hoitaa oman osuutensa niin vahvalla ammattitaidolla, että minulle solistina jää ainoaksi tehtäväksi hoitaa oma tonttini parhaalla mahdollisella tavalla.

Myös levylle valikoituneet kymmenen kappaletta ovat huolellisen työn tuloksia. Sanoittajat ovat tuttuja monen eturivin artistin tuotannoista. Osa heistä on lähtöisin Kokkolasta ja kokkolalaislähtöisen säveltäjä ja soittaja Kai Jämsän sävellykset ovat olleet Rieskaniemelle jo pitkään mielenkiinnon kohde.

– Tutustuin häneen 90-luvun lopulla ja kysyin häneltä jo silloin, jääkö biisejä yli ja saisiko niistä tanssittavia kappaleita. Muutaman vuoden päästä sävellyksiä alkoi tulla ja jäin jotenkin koukkuun niihin, vaikka biisejä on tarjottu muualtakin. Pidän siitä, että hän tekee biisit, joita aletaan työstää niin valmiiksi asti. Solistille jää laulaminen.

Kappaleet, joita keikoilla soitetaan ja 10 kappaletta, jotka levylle päätyivät on musiikkia, joka Rieskaniemen mukaan palvelee kuulijakuntaansa ja on tanssittavaa.

– Laulajan ja soittajien on pystyttävä olemaan kappaleiden takana, mutta itsellehän tätä ei tehdä.

Keski-Pohjanmaan maakuntakukka kissankello on päässyt levylle mukaan. Sen sanoitus on Veli-Matti Jämsän käsialaa.

– Romanttinen muistelulaulu menneestä ajasta on hieno tarina, joka sopii tanssilavojen tunnelmaan hyvin.

Ylivieskassa syntyneelle sieviläislähtöiselle Rieskaniemelle musiikista ei ole tullut koskaan ammattia, mutta se on aina ollut merkittävä osa hänen elämäänsä.

– Juicesta ja Baddingista kaikki alkoi. Niitä kuuntelin nuorena miehenä ja rokkia yritin soittaa, mutta aika pian huomasin, että jos keikoille aikoo päästä, pitää soittaa tanssimusiikkia.

Soittaminen ja laulaminen viikonloppuisin kirvesmiehen töiden vastapainona on saanut lähtemään tien päälle kerta toisensa jälkeen.

– Paras palkinto on musiikin meneminen yleisöön ja vuorovaikutus heidän kanssaan. Esiintymisen tarve tulee itsestä, mutta yleisöllä on valtava merkitys keikkatilanteessa. Ilman heitä ja heiltä tulevaa palautetta tätä työtä ei tehtäisi, Rieskaniemi kiittelee, mutta toteaa nauraen, että jonkinlainen hulluus ja kulkurin luonne on se, joka ajaa istumaan kaiken vapaa-ajan autossa.

Poikkeusolojen ja totaalisen pysähdyksen Rieskaniemi arvelee vaikuttavan tanssikulttuuriin positiivisesti.

– Oma käsitykseni on, että tanssimusiikki tulee vahvasti takaisin yhtä voimakkaana kuin se on ollut hyvinä aikoina ennen vanhaan. Ihmiset tarvitsevat kanssakäymistä ja läheisyyttä, jota tansseista haetaan. Eristäytyminen vahvistaa yhdessäolon tarvetta ja kun kokoontuminen taas koetaan turvalliseksi, tansseihin lähdetään luultavasti entistä innokkaammin.