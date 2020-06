Oppilaaksi ottamisen perusteita tarkennettiin Ylivieskassa

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston suosituksesta Ylivieskan kaupungin lähikoulun osoittamisen ja oppilaaksi ottamisen kriteereitä on pitänyt tarkentaa, koska niissä on ollut liikaa tulkinnanvaraisia kohtia. Edellisen kerran kriteereitä on päivitetty vuonna 2018.

Sivistyslautakunta päätti, että koko Ylivieskan kaupungin alue on avoin oppilaaksiottoalue, jossa oppilaiden lähikoulun osoittamisen valmistelevat yhteistyössä sivistysjohtaja ja koulujen rehtorit tai johtajat ja valmistelun pohjalta sivistysjohtaja päättää seuraavassa esitettyjen lähikoulun osoittamisen ja oppilaaksi ottamisen periaatteiden mukaan.

SivistysjohtajaKai Perttu kertoo, että tarkennukset on tehty muun muassa kriteeriin, jossa sanotaan, että toissijaiseen kouluun voidaan ottaa oppilas, jos ryhmässä on tilaa.

– Uusissa kriteereissä määritellään, että toissijaiseksi oppilaaksi ottoa ei voida tehdä, jos ryhmässä on jo 22 oppilasta.

Toinen tarkennus koski sisarusperiaatteen kriteeriä. Aiemmin koulutulokas ohjattiin samaan kouluun sisaruksen kanssa. Kun koulut ovat täyttyneet, kriteeriä ei ole pystytty puhtaasti noudattamaan.

– Jos sisarus on ollut ylimmillä luokilla, kriteeriä ei ole noudatettu. AVI:n mukaan peruste pitää olla kirjoitettuna kriteereihin esimerkiksi niin, että jos sisarus on 1.-3 -luokalla, tulokas ohjataan samaan kouluun.

Lisäksi perusteissa ennakoidaan vuoden päässä edessä olevaa tilannetta, jossa Ylivieskassa on kaksi yläkoulua.

– Nyt oppilaaksiottopäätöksiä on tehty vain perusopetuksen aloittaville oppilaille. Jatkossa oppilaaksiotto koskee myös seitsemännen luokan oppilaita, mutta ne kriteerit tarkentuvat myöhemmin, Perttu sanoo.