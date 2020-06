Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Vuoden 2020 ensimmäisen vuosineljänneksen osavuosikatsauksen mukaan Alavieskan asukasluku on tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan maaliskuun lopussa lopussa 2 510 asukasta, joka on 9 vähemmän kuin vuodenvaihteessa. Vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana on kunnasta muuttanut 26 henkeä ja kuntaan on muuttanut 20 henkeä. Vuoden alkupuolella syntyneitä on 6 ja kuolleita on 9.

Työttömyys nousi Alavieskassa merkittävästi koronaepidemian seurausten takia. Työttömyys oli huhtikuun lopussa 12,6 prosenttia eli 140 työtöntä. Työttömistä työntekijöistä oli lomautettuja 52. Maaliskuun 2020 lopussa työttömiä oli 97 ja vuoden 2019 maaliskuussa työttömiä oli 75. Vuoden 2019 lopussa työttömyys Alavieskassa oli 8,8 prosenttia.

Pohjois-Pohjanmaan työttömyys oli 17,1 prosenttia huhtikuun 2020 lopussa. Työttömyys oli viimeksi näin korkealla helmikuussa 1999 (17,5 prosenttia).

Koronan takia käyttöön otettu valmiuslaki aiheutti laajoja taloudellisia seurauksia myös kuntasektorille. Kuntaliiton toukokuussa tekemän 2020 veroennusteen mukaan kuntakohtaiset verokertymä tulevat alenemaan merkittävästi. Alavieskan osalta ennusteen mukaan verotulot jäisivät 714 000 euroa vuoden 2020 talousarvioon merkitystä.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Valtioneuvosto on tehnyt päätöksiä, jolla muun muassa kompensoidaan valtion osuuksilla verotulojen menetyksiä. Alavieskan osalta valtionosuuksia vuodelle 2020 on korotettu 18 279 euroa. Lisäksi valtioneuvoston kesäkuun alussa esittämässä lisätalousarviossa on esitetty kuntien valtion osuuksien korotusta. Tämän vaikutus Alavieskan osalta saattaa olla noin 200 000 euroa, mutta kuntakohtaisia laskelmia ei ole tässä vaiheessa vielä käytettävissä.

Kunta-alan uusi virka- ja työehtosopimuksen kustannusvaikutus on sopimuskaudella noin 3,04 prosenttia. Ensimmäinen yleiskorotus on 1.8.2020 alkaen 26 euroa ja kuitenkin vähintään 1,22 prosenttia. Sopimus aiheuttaa palkkoihin noin 24 000 - 30 000 kustannusvaikutuksen jo tänä vuonna. Sopimuksella on samanlainen vaikutus myös kunnan ostopalveluihin, joista palkkakustannusten osuus on merkittävä määrä.

Kokonaisuutena talousarvion toteutumista on tässä vaiheessa erittäin vaikea ennakoida. Erityisesti sosiaali- ja terveysmenot kasvavat koronaepidemian seurauksena ja tuloista verotulot jäävät merkittävästi alle talousarvioon merkityn määrän. Mahdolliset muutokset talousarvioon tuodaan päätetttäväksi syksyn seuraavan osavuosikatsauksen yhteydessä.

Sosiaali- ja terveysmenoihin koronaepidemialla on merkittäviä vaikutuksia, mutta tässä vaiheessa menoihin liittyy poikkeuksellisen paljon epävarmuutta. Kunta ei ole saanut peruspalvelukuntayhtymä Kalliosta vielä tarkkoja ennusteita.

Taseen loppusumma huhtikuun lopussa 2020 oli 19,7 miljoonaa euroa, josta vierasta pääomaa on noin 11 miljoonaa euroa sisältää 10 miljoonaa euron lainakannan. Lainamäärä oli 3 984 euroa asukasta kohti.