Monipuolinen viljely on keino kasvukauden sääolosuhteiden vaikutusten torjumiseen – Kaura menestyy vaatimattomallakin kasvupaikalla



– Kauran viljelyn tavoitteena on jo useiden vuosien ajan ollut kasvattaa suurimo- eli elintarvikekauraa, sanoo maaseutuasiamies Pekka Nikula. Kauralla on useita laatuluokkia, mutta elintarvikkeeksi tarkoitetulla kauralla on hieman korkeammat laatuvaatimukset ja myös sen hinta on vähän korkeampi.