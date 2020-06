Haapajärven Pesä-Kiilat voitti vakuuttavasti pesäpallon Keski-Pohjanmaa Cupin – Ylivieskan Kuula kaatui murskaavasti viimeisessä ottelussa

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Ylivieskan, Haapajärven ja Kannuksen miesten suomensarjajoukkueet ratkoivat Keski-Pohjanmaa Cupin herruutta lauantaina helteisellä Suvannon pesäpallokentällä. Kolmen vuoroparin jaksoilla pelattu turnaus antoi osviittaa, mitkä ovat länsilohkossa pelaavien joukkueiden voimasuhteet kauden kynnyksellä.

Päivän ensimmäisessä ottelussa Ylivieskan Kuula oli selkeästi Kannuksen Uran kakkosjoukkuetta edellä. Kannus pystyi roikkumaan tunnustelevan avausvuoroparin Kuulan mukana, kunnes isännät karkasivat 2–0 (5–2, 7–1) -voittoon. Ylivieska marssitti otteluun varsin kokeneen nipun, sillä kentällä nähtiin muun muassa Juho Haapakoski, Jyri Suhonen, Petri Partala ja Janne Vinkki, jotka ovat edustaneet Kuulaa myös Ykköspesiksessä menneinä vuosina.

Viime kaudella aina Ykköspesiksen nousukarsintoihin asti edennyt Haapajärven Pesä-Kiilat aloitti turnauksensa Kannusta vastaan voitolla. Ensimmäisellä jaksolla Haapajärvi näytti kypsällä pelillään, että viime kauden lohkovoitto ei ollut sattumaa. Toisella jaksolla haapajärvisten lyöntipeli hiukan hiipui, mutta Tero Kivelän suojatit saivat lopulta puristettua puhtaan 0–2 (1–5, 1–2) -rutiinivoiton.

Finaalihuipentumaksi muodostunut viimeinen ottelu oli täysin Haapajärven heiniä. Ylivieska pysyi vielä ensimmäinen jakson jollain tavalla mukana, mutta toisella puolikkaalla numerot repesivät rumiksi. Haapajärviset veivät paikallisväännön nimiinsä 2–0 (4–2, 11–0).

Voittajajoukkueen pelinjohtaja Tero Kivelä oli tyytyväinen omiensa esitykseen. Joukkue on muutamaa pelaajaa lukuun ottama sama kuin viime kaudella, mikä helpottaa tynkäkauteen valmistautumista.

– Aika paljon me on treenattu peliä, kun tässä on ollut tuota joutoaikaa niin sanotusti. Kaikki pojat on tästä lähialueelta, niin on pystytty hyvin harjoittelemaan. Viime vuodesta on pitkälti sama porukka, mikä helpottaa yhteispeliä ja vuosi lisää tekee nuorelle joukkueelle ihmeitä, Kivelä kommentoi.

Ylivieskalaisten pelinjohtaja Pyry Haapakoski myönsi ottelun jälkeen Haapajärven selkeästi paremmaksi.

– Hyvä asia oli, että saatiin joukkueesta ja pelaajista tietoa, missä ollaan tällä hetkellä ennen sarja-avausta. Ensimmäinen peli oli mukiinmenevä ja Haapajärveä vastaan oltiin puolitoista vuoroa mukana. Sen jälkeen kaveri löi pari kertaa läpi, jonka jälkeen meillä ei ollut mitään saumaa. Haapajärvi suoritti erittäin hyvin varsinkin sisällä ja meillä taas keskiosumat jäi puuttumaan, Haapakoski summasi.