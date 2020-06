Lukijalta: Siviilirohkeutta Talvisodan hengessä

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Suomen Kansa on toistaiseksi selviytynyt kunnialla viimeisestä ”Talvisodastaan”. Aika näyttää, muistetaanko karanteeniaikaa kunnian päivinä. Silloin niitä oli 105.

80 vuotta sitten oli perheemme pudottautunut evakkojunasta Oulaisten asemalle huhtikuulla. Kohta tuli komennus Kalajoelle Tyngän koululle. Erkki Vakkuri oli vielä sodassa ja äiti sai tuurata häntä, ilman palkkaa. Saatiin kuitenkin asua opettajan asunnossa, kun Vakkurin rouva, Peltolan tyttöjä asusti kotonaan.

Sovussa jakoivat äidit ”turvatun lieden”. Isä oli määrätty Siirtoväen Hengellisen huollon matkasihteeriksi. Kävi pitämässä evakkopaikkakunnilla karjalaisten iltoja. Piispa Sormunen oli käskenyt lohduttaa: ”Turpeeseen on Suomen kansa ennenkin surunsa puskenut”.

Lauri oli jäänyt Oulaisiin kouluun. Asui apteekkari Sarriolalla Osmon kämppäkaverina. Aune pääsi Haapaveden Emäntäkouluun ja toisten matkaan, kun oli kopsinut tammikuussa aloittaneilta kavereilta muistiinpanot.

Eero oli vielä Suomen Harmaissa ja tuli käymään lomalla. Oli jäänyt Sievissä junasta ja pisteli iloista marssia Raution kautta Tyngälle. Eero kirjoitti muisteluksissaan: ”Oli kaunis pyhäaamu. Kylvöjä oli aloitettu. Koivut hiirenkorvalla. Rautiossa menin kirkkoon ja jatkoin hyvillä mielin matkaa”.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Martta oli piikomassa Pitkäsellä. Koululaiset koulussa. Minä isän mukana kynnöksillä. Vuoden ikäinen Yrjö milloin kenenkin hoivassa.

Opetushallitus tai tarkastaja Varpelaide määräsi perheemme äidin toimen merkeissä Raudaskylälle. Jäätiin asemalle odottamaan, josko Kalle Tervonen suostuisi ottamaan karjalaisperhettä naapuriksi, kun piti käyttää samaa puuseetä ja saunaakin.

Tervosta piti pelätä ja kunnioittaa. Heinäpellossa ei saanut heittää kuperkeikkaa. Kati-niminen koira oli opetettu talonvahdiksi. Siitä ei ollut leikkikaveriksi. Meidän lempeä pystykorva Vahti oli pitänyt lopettaa evakkoon lähtiessä.

Äiti kävi pyykillä tien takana kallion sivulla. Säilyllä oli sairas lapsi ja pyykkiä tuli päivittäin. Vilho Säily muisteli minulle kerran – aivan kyynelsilmin, kuinka hyvillä mielin he ottivat avun vastaan. Tervosen rouva oli arvostellut, että opettajaihminen tekee tuommoista hommaa: Äiti oli vastannut, että mistä minä olisin kananmunia saanut, jos en Säilyiltä.

Yhtä hyvin kuin Kati-koiran, muistan Lappalaisen Eevinkin, leikkikaverin. Metsäpolulla juostessamme Eevi kaatui, löi päänsä kiveen ja pyörtyi. Luulin että kuoli, vaan ei.

Isokosken koululta siirryttiin Rannan koululle. Äiti hoiti Niemelänkylällä keväällä kaatuneen Kustaa Sorviston viransijaisuutta. Kunnia hänen ja parinkymmenen kaatuneen ylivieskalaisen muistolle.

Isommat istuivat koulussa integroiduissa luokissa. Hanna-sisko sinnitteli vuoroin Eetun Veikon ja Esulan Niskon (Esko Nisula) pulpettikaverina. Lapset olivat paljolta päineen. Temmellettiin lähimetsissä Sorviston Teuvon ja Viirelän lasten kanssa. Yrjöllä oli parivuotiaan leikit Lempolan Anna-Liisan kanssa.

Marssilaulut ja leikkilorut sekoittuivat keskenään. Me hoilasimme piilosilla, että ”Korpien kätköstä mullasta maan isät katsovat poikiaan”. Siihen Yrjö lisäsi leikkiin pyrkien: Ja Anniinaa. Kaatumista harjoiteltiin katajapuskissa ja laulettiin, ”kun on pystyssä yksikin mies”. Leikki oli sitten kaukana, kun yksi leikkikaveri sai kaatumatautikohtauksen.

Kotikyläni kuudesta syntymäkesän lapsesta vain kolme jäi eloon, minäkin pihdeillä ihmisten ilmoille vedettynä. Eero oli arvellut, ettei tuosta tule eläjää. Pää mustana viikkokausia.

Kymmenluvun lopulla kulki moni pandemia valtoimenaan maita ja mantuja. Meillä saatiin laumasuojaa hinkuyskää ja tulirokkoa vastaan. Sotasyksy alkoi ”kurkkumätäsairaalla”. Se alkoi täyttyä sodan uhreilla. Meidät häädettiin kotikaranteeniin.

Pihtien pitelemä pääni kärsi vielä, kenties jo moniaasti kerrotussa ”kuula kalloon tapauksessa”. Äitienpäivänä, Rannan koulun pihamaalla oli porukkaa työntämässä kuulaa. Justiin kun oli Sorviston Jaskan vuoro, hyppäsin katsojarivin hänniltä toiselle puolelle ja silloin pimeni vintti.

Vieno oli ennättänyt ensimmäisenä hätiin. Siitä jäi Jaskalle ikupäiväinen trauma: Sattuiko Vienoon pahasti. Vielä viimeisillä tapaamisillamme Jaakko käski pyytää Vienolta anteeksi tapahtunutta. En ruvennut korjaamaan, että minullehan siitä tuli sairaalareissu. Siitä reissusta muistan, että olin sodassa vamman saaneen miehen huonekaverina, Haapakoski nimeltään.

Talvisota jatkui ns. Jatkosotana. Kohtaa kuultiin, että Karjala on vapaa. Olihan se aikansa. Vaan hyvä on ollut täällä Perämeren rantamilla ja Laaksojen lakeuksilla asua. Karjalaa on otettu takaisin tulvaniityiltä ja maannouseman myötä meren karikoilta.

Esko Jaatinen

Ylivieska