"Kirjoitin uuden singleni seurattuani sivusta perhettä, jonka onnea alkoholi ja väkivalta varjosti" – Kalajoelta kotoisin oleva Mirkka Paajanen julkaisi uutta materiaalia

Kalajoelta kotoisin oleva laulaja-lauluntekijä Mirkka Paajanen, artistinimeltään Mirkka, on julkaissut perjantaina uuden singlen "Lupaathan".

Kappale kertoo tarinan pohjalaisista miehistä.

– Suomi tunnetaan tuhansien järvien maana, jossa veden lisäksi läikkyy myös tunteet. Hienojen Pisa-tilastojen kärkisijoituksien lisäksi Suomi pitää kärkipäätä myös lähisuhdeväkivaltaa mittaavissa tilastoissa. Korona-aika on laittanut useat perheet entistä ahtaammalle. Kirjoitin uuden singleni seurattuani sivusta perhettä, jonka onnea alkoholi ja väkivalta varjosti. Uskon silti, että ihan jokainen meistä voi samaistua tähän kappaleeseen toivoen sisimmässään, että saisi myös itse kasvaa juuri itsensä kokoiseksi ja näköiseksi ulkopuolisista paineista huolimatta, Mirkka toteaa.

Hän kertoo miettineensä suomalaisia miehiä ja mieleen on tullut monenlaisia kuvia. Kohteliaita, vaatimattomia, puheliaita, avoimia, hurmaavia, raavaita, ronskeja, helliä, suojelevia, hiljaisia ja vaatimattomia miehiä. Miehiä futiskentän laidalla, pellolla, autotallissa, kaupan jonossa, keikkabussissa, toimistossa, kirkossa, baarissa, kotona, yksin ja yhdessä.

– Niin miehiä kuin tarinoitakin on moneen lähtöön. Monet miehet ovat sodankäyneiden sukupolvien kasvattamia. Joissain tarinoissa miehet eivät puhu eikä pussaa, eivätkä myöskään itke. Se tarina on saanut alkunsa kodeista, joissa pojilla ja miehellä ei ole ollut lupaa, aikaa tai varaa olla helliä ja tarvitsevia. Historia on täynnä muitakin vaikeita jaksoja, jotka ovat jättäneet jäljen edellisiin sukupolviin ja sitä kautta myös meihin.

Mirkka kertoo tehneensä vuosi sitten laulun pohjalaisen kummipoikansa rippijuhliin.

– Mietin laulua tehdessäni, mitä haluaisin sanoa hänelle, minkälaisin sanoin haluaisin saattaa hänet aikuisten maailmaan. Huomasin, että tunsin pelkoa siitä, että tämä poika seuraisi joidenkin sukulaismiestensä jalanjälkiä. Jäin miettimään, missä vaiheessa ja miksi jotkut aiempien sukupolvien tuntevat, uteliaat, herkät ja pienet pojat alkoivat kasvaa itseään pienemmiksi. Lupaa, ettet kasva milloinkaan sellaiseksi mieheksi. Lupaathan.