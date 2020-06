Vauvatkin huokailevat hieronnassa tyytyväisenä – Uuden vauvahieronnan kehittäneet nivalalainen Reeta Ylikoski ja laihialainen Merja Koivunen kouluttavat terveydenhuollon henkilökuntaa huomaamaan ja hoitamaan vauvan itkun syitä: Epätasapainotilat on hoidettavissa ja niihin pitäisi puuttua heti syntymän jälkeen



Vauvaa hierottaessa painalluksen teho on hyvin pieni. Hierojalla pitää olla herkkä tuntoaisti ja vauvan reagointia pitää seurata tarkasti. Taimi-vauva hymisee tyytyväisenä.

Pikkuinen Taimi Kontkanen hymyilee Reetalle ja kiemurtelee hieman pöydällä, jossa hän pötköttelee Baby Balance vauvahieronnassa. Vaikka Taimi ei ole vielä edes viittä kuukautta vanha, hän on jo kokenut asiakas ja hoitoa antava nivalalainen Reeta Ylikoski on tuttu, koska Taimi on nyt Reetan hoidossa kuudetta kertaa.