Pääkirjoitus: Ylivieskalainen ristiriita

12.6.2020

Ylivieskan kaupungin tilanne on perin ristiriitainen. Kaupungin yleinen kehitys on jo pitkään jatkunut positiivisena, mutta kuntatalouden negatiivinen kierre syvenee. Yhtälö alkaa olla slllaisessa jamassa, että ulospääsyä on vaikea löytää.

Myönteisen kehityksen merkkejä kaupungissa riittää pitkäksi luetteloksi asti. Ilahduttavin on väkiluvun kasvu, joka ei ole pysähtynyt, vaikka Centria-ammattikorkeakoulun päiväopetus loppui ja syntyvyys täälläkin alenee. Opiskelijoiden väheneminen on korvautunut mitä ilmeisimmin työperäisellä muuttoliikkeellä.

Yritystoiminta näyttää voivan hyvin, ja uusia yrityksiä syntyy koko ajan. Mittavat rakennushankkeet pitävät rakennusalan vilkkaana ja luovat uskoa tulevaan. Etenkin, kun ne kohdistuvat lasten ja nuorten opiskeluolosuhteiden huomattavaan parantamiseen.

Juuri nyt ankea kaupunkikuva muuttuu todella voimakkasti, kun massiiviset katutyöt valmistuvat ja lukuisat keskustan uudisrakennushankkeet edistyvät. Viiden vuoden kuluttua kantakaupunki näyttää jo aivan erilaiselta.

Isot investoinnit osaltaan selittävät talouden kurjaa tilaa, mutta lähes nollakorkotasolla valkarasitus ei käyttötalouteen ole ylivoimainen. Onhan velkataakka muhkea: kohta 110 miljoonaa euroa ja yli 7 000 euroa asukasta kohti. Korkojen nousu on Ylivieskalle todella suuri riski.

Pahinta on se, että kaupungin talouden muutkin mittarit vilkkuvat punaisella. Talousjohtaja Joonas Yliluomaa lainaten, valitettavasti kaikki tunnusluvut ovat heikkoja.

Lähes 11 miljoonan euron alijäämä taseessa tuntuu lähes ylivoimaiselta kiinni kurottavaksi. Ja sekin on tänä vuonna vielä kasvamassa, ellei valtiolta tulee vielä reipasta koronatukea kunnille.

Sote-menot selittävät suurelta osin viimeisimpiä kaupungin talouden takaiskuja. Erikoissairaanhoidon menot on kaikille kunnille se herkkä kohta, jolle on vaikea voida mitään. Kun sattuu useampia vakavia sairaustapauksia, lasku nousee nopeasti.

Tuoko sote-uudistus avun Ylivieskan talouteen, se on vielä täysi kysymysmerkki. Se toki poistaa sote-menojen epävarmuustekijän, mutta mitä tapahtuu muille valtionosuuksille, sitä voi vasta arvailla.

Kävi niin tai näin, Ylivieska tuskin voi välttyä uusilta menojen sopeutuksilta, vaikka niitä on lukuisia kertoja jo jumpattu. Kriisikuntastatus kolkuttaa kulman takana.