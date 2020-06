Pyyhkikö Jussi Isotalo pölyjä kesken valtuuston kokouksen? – Kansalainen Kune ihmettelee pakinassaan valtuutettujen toilailuja suorassa lähetyksessä

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Suomi on jääkiekon maailmanmestari! Hei! Maailmanmestari! Hei! Maailmanmestari!

Näistä korona-ajoista on jäänyt käteen jotain positiivistakin. Ensinnäkin se, että Suomi on yhä hallitseva jääkiekon maailmanmestari. Toiseksi etänä elettävä maailma on avannut meille uusia näkökulmia ihmisten sieraimiin. Telkkarissakin nähdään enimmäkseen sähköisiä etähaastatteluja, joissa kotonaan tietokoneelleen höpöttelevät haastateltavat istuvat useimmiten läppäriään ylempänä ja tulevat esitelleeksi siinä samalla teeveekatsojille sieruinkarvoitustaan.

Siitä tulikin mieleen, että suorana netissä näytettävät Ylivieskan kaupunginvaltuuston kokoukset ovat tuoneet ihan uutta näkökulmaa kunnallispolitiikkaan. Tällä viikollakin oli hauskaa tehdä huomioita etänä kokoontuneesta porukasta muutenkin kuin sieraimia vertaillen.

Kokoomuksen Tapani Uusikylä lienee muuttanut autoon, koska heppu on istunut molemmat etäkokoukset etupenkillä. Kepun Jussi Isotalo näkyi jostain syystä lähes koko ajan jossakin ruudussa tuntitolkulla kestäneen kokouksen ajan. Jussin puuhastelu oli mielenkiintoista katseltavaa. Valtuutettu hiippaili välillä missä milloinkin ja häipyi asunnossaan tuon tuosta toiseen huoneeseen. Yhdessä vaiheessa kokousta Jussi pelmahti ruutuun rätti kädessään ja näytti pyyhkivän sillä pölyjä tietokoneensa päältä. Siistiä!

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Persujen Maria Sorvisto taas kiteytti kapulakielisen talouskeskustelun kansankielellä muotoon ” pieru on tullut jo varren kanssa”. Puoluetoveri Tarmo Hirvelä puolestaan sai uutta inhimillistä ulottuvuutta, kun kesken hänen puheenvuoronsa huoneen ovi pamahti auki ja taustalta kuului pikkupojan huudahdus. Jos nyt tulkitsin oikein, niin naskali huikkasi valtuutetulle ”pappa, räiskäleitä!”, tai jotain sinne päin.

Lisää tällaisia kokouksia. Mutta osataan sitä isolla kirkollakin. Tässä lyhyt sähkekooste siitä, mitä valtakunnan politiikassa on viikon sisällä tapahtunut:

– Viime perjantaina Katri Kulmuni luki Kansalainen Kunen pakinan ja ilmoitti oitis lähtevänsä lätkimään valtiovarainministerin hommista.

– Matti Vanhanen tuumaili samana päivä, että ainakaan hän ei rupea valtiovarainministeriksi.

– Maanantaina Matti Vanhanen rupesi valtiovarainministeriksi, mutta korosti, että hän ei sitten ainakaan rupeaa pääministerin tuuraajaksi.

– Tiistaina Matti Vanhanen rupesi pääministerin tuuraajaksi.

Ja sitten joku vielä ihmettelee, mistä tulee sanonta ”kepu pettää aina”.

Näin. Ja lopuksi vielä…

Viikon puujalkakysymys: Minkä niminen on satanistin jäätelökioski?

Viikon puujalkavastaus: Hornan tuutti.

Ismo Kunelius

Kirjoittaja on Matti Vanhasen ja Jussi Isotalon välimuoto eli siivoava Tarmo Hirvelä.

ismo.kunelius@kalajokilaakso.fi