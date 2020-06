Aili Dammert Visiitti-kolumnissaan: Puhalluskukkaideologiaa

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Katajainen kansa on turvavälittänyt yli kaksi kuukautta ja onnistunutkin viruksen suitsemisessa, vaikka oppositio ei ollut Orpon mukaan perillä toimien tarkoituksesta. Minäkin tavallinen politiikan hutkija olen, kuten myös länsinaapurini, jonka viihtyisälle terassille olen uskaltautunut. Ilmastonmuutos on pysähtynyt, hävittäjät eivät ole ostoslistan kärkipäässä, vaikka niistä on ruvettu taas vääntämään kättä.

Sanotaan että alamme elää uutta normaalia. Emme lentele, viihdymme kotona ja ostamme netistä mökin ja makkarat. Pysymme loitolla toisistamme ja pelastamme pörriäisetkin. Kesää ei ole kielletty, vaikka kaupunki hulevesiverottaakin. Hallitus heiluu kukkahameessa ja ministerikohu on jo ikivanhanen. Kannattaako itsetunnon synkronoinnista tehtävien tasolle maksaa 700 tunti, jos siinä menee tehtävä samalla ja joutuu vielä istuttamaan perunan taimia? Valtiota laskutetaan reippaasti, kun laskuttaja ajattelee, ettei se ole kenenkään ”omasta pussista”. Ensin ne näyttävät niin isänmaan edullisilta, mutta usein paljastuu huti. Ikään kuin ministeri ei ymmärtäisi, kuinka läpinäkyvällä pallilla istuu.

Edellisellä viikolla vietettiin puolustusvoimain lippujuhlaa ja Ylivieskankin ilmatilaa halkoi hävittäjälento. Lento maksaa yli kymmenen kertaa enemmän per tunti, kuin kohukurssi, mutta eihän niitä voi verrata, ne on budjettiin hyväksytty toisin kuin valtiovarainministerin jännityksen hallinta. Miten valtavan määrän rahaa valtiot kuluttavatkaan asevarusteluun, kun voitaisiin neuvotellakin, keskustella ja sopia. Vallan kahva on kylmä, usein likainen. Jos siihen kielen laittaa, se jäätyy kiinni. Siis uhotaan – kellä on eniten kalustoa, nopeampia hävittäjiä, miten tarkkoja ne ovat kylvämään tuhoa! Sanassa hävittäjä on vaikea nähdä mitään positiivista. Siinä kaupassa menot eivät lopu kuittiin.

Humaanissa mielikuvitusmaailmassani valtiojohtajat keskustelevat rauhanomaisista ja kansalaisten hyvinvointia ja maailmanrauhaa edistävistä asioista. Ei uhitella, ei pudotella pommeja eikä haukuta ketään idiootiksi. Kenenkään ei tarvitse lähteä kotoaan harjoittamaan turvapaikkaturismia pakolaisleirille, ei maksaa itseään kipeäksi hukkuakseen kumiveneessä tai kuollakseen rekan konttiin. Ei joutua selviytymiskurssille lopetettavaan vastaanottokotiin Pohjois-Pohjanmaalle odottamaan tyhjän panttina lupapäätöstä. Eletään sovussa ja rakennetaan parempaa maailmaa.

Puhuminen alkaa (tai ei ala) kotona. Kun ei osata puhua, kaivetaan taskusta nyrkki, sitten ase. Hallitaan pelolla. Puolustusvoimat vain puolustaa. Kun oikein ajattelee, niin onhan sellainen varustelu tarpeetonta ja etenkin kallista, mutta tämä nyt on vain helteistä heinähattuhömppää.

Kirjoittaja on viraton voikukkavaikuttaja, jonka ainoa ase on sana.