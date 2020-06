Jokipelastuksen henkilöstössä kaksi koronatapausta – Tartunnat saatu vapaa-aikana, leviämisriskiä ei ole

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Jokilaaksojen pelastuslaitoksen henkilökunnassa on koronaepidemian aikana todettu kaksi varmaa koronavirustartuntaa. Kumpikaan ei ole saanut tartuntaa työtehtävissä eikä ole altistanut muita henkilökuntaan kuuluvia tartunnoille.

– Toinen on sopimushenkilöstöön kuuluva henkilö, joka on saanut tartunnan vapaa-aikanaan eikä ole ollut muuhun henkilöstöömme kosketuksessa useampaan viikkoon. Toinen tartunnan saanut on ensihoidon ammattihenkilöstön puolelta ja samoin sairastunut vapaa-ajallaan, pelastusjohtaja Jarmo Haapanen kertoo.

Tartunnoista on kulunut jo niin pitkä aika, ettei leviämisen riskiä näiden tapausten vuoksi ole. Haapasen mukaan pelastuslaitos noudattaa erittäin tarkkoja varautumis- ja suojautumisohjeita. Pelastuslaitoksen henkilöstön vahvuus on yli 780 henkilöä.