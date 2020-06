Reisjärvellä ei ole ilmennyt viikkoon uusia koronatartuntoja – Koko maassa noin arviolta 6 400 koronasta toipunutta

Kalajokilaakson koronavirustilanne on pysynyt vakaana viikon verran eli Reisjärven tartuntamäärien nousun jälkeen. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen seurannan mukaan Suomessa on todettu yli 7 000 laboratoriovarmistettua koronatartuntatapausta. Koronasta toipuneita on noin 6 400.

Kalajokilaakson suurimmat koronatartuntalukemat ajoittuvat kahdelle viimeisimmälle viikolle. Reisjärvi nousi THL:n koronakartalle kaksi viikkoa sitten viidellä tartunnalla. Viime viikolla Reisjärven tartuntojen määrä nousi 12:een, mutta sen jälkeen on ollut rauhallista.

Nivalasta löytyi aiemmin viisi varmennettua koronavirustartuntaa ja Nivalan tilanne on ollut sama jo huhtikuun lopulta saakka.

THL:n päivittäisessä karttasovelluksessa esitetään varmistetut tapaukset Suomessa kunnittain, mikäli kunnassa on enemmän kuin neljä koronatapausta. Tautiin liittyviä kuolemia on raportoitu keskiviikkoon mennessä 324.

THL:n karttasovelluksen luvut perustuvat tartuntatautirekisterin tietoihin ja sivuston tiedot voivat päivittyä takautuvasti. THL:n karttasovellus löytyy täältä.