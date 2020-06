Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Hätäkeskus on saanut ilmoituksen betonipalkista ajokaistalla tiellä 86, Ylivieskan ja Oulaisten välillä noin 9 kilometriä ennen Oulaista. Tarkempi paikka on Hanhelansilta – Törmäperä. Ohikulkijan havainto on tehty hieman aamu kahdeksan jälkeen.

Havainto on vielä vahvistamaton, koska viranomaiset eivät ole ehtineet paikalle. Keskipohjanmaan toimitus seuraa tilannetta.