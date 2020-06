Business Finlandilta uusi tilapäinen TKI-lainarahoitus paljon työllistäville yrityksille koronahäiriöihin

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Business Finland tarjoaa pitkäjänteiseen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan (TKI) uutta lainamuotoista rahoitusta.

Rahoitus on tarkoitettu vähintään kuusi henkilöä työllistäville pk- ja midcap-yrityksille sekä merkittävää liiketoimintaa tekeville säätiöille ja yhdistyksille, jotka etsivät kehittämisen avulla keinoja liiketoimintansa koronan aiheuttaman häiriötilanteen ratkaisemiseen.

Tilapäistä rahoitusta voi hakea vuoden 2020 loppuun asti.

Rahoitus on tarkoitettu kansainvälisillä tai kotimarkkinoilla toimiville osakeyhtiömuotoisille pk- ja midcap-yrityksille, sekä yhdistyksille ja säätiöille, joiden liiketoimintaan koronaviruksen aiheuttama epidemia on vaikuttanut.

Rahoitus sopii erityisesti seuraaville aloille: kauppa, logistiikka, majoitus- ja ravitsemistoiminta, matkailu, sosiaali- ja terveyspalvelut, henkilöstönvuokrauspalvelut, ohjelmistoliiketoiminta ja teollisuus.

Tilapäisellä TKI-lainarahoituksella yritys, säätiö tai yhdistys voi esimerkiksi: Uudistaa nykyistä tarjoamaansa ja toimintatapojaan tai toimitus- ja tuotantoketjujaan.

Lainaa voi hakea kehitysprojektiin, jonka koko on vähintään 150 000 euroa.

Business Finlandin myöntämän lainan osuus on pääsääntöisesti 70 prosenttia projektin hyväksytyistä kustannuksista. Laina-aika on pääsääntöisesti 7–10 vuotta. Lainan suuruus on 100 000–500 000 euroa. Hakijan on kyettävä uskottavasti osoittamaan omarahoitusosuutensa projektille.

Rahoituksen saajan on siis oltava liiketoiminnaltaan sen kokoinen, että se pystyy toteuttamaan tällaisen projektin ja aikanaan maksamaan lainan takaisin liiketoiminnan tuotoista.