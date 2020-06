Lukijalta: Spray-idiootit taas liikkeellä – Jokirannan penkit sotkittu ja rikottu

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Kevät on alkanut ja töhrijät vireinä sotkemassa kaupunkimme parhaita paikkoja. Kyllä täytyy ihmetellä, mistä tämä idiotismi oikein kumpuaa. Sottaajat eivät tajua kauneuden päälle mitään; töherryksiä vain kaikkeen, mihin on hyvä sutata, puiston penkit, puu- ja tiiliseinät jne.

Kaupunki laittoi viime vuonna mainion kävelytien Savisillasta alkaen joen rantaa seuraten Kiviojalle asti. Reitin varrelle tuotiin penkkejä sopivien välimatkojen päähän. Nyt on joka ikinen penkki sotkettu maalilla. Tämä ei tietenkään riittänyt: penkkien istuinlautoja on revitty irti ja heitetty nähtävästi jokeen.

Hyvät vanhemmat. Jos näette lapsillanne spraymaaleja, kysykää, mihin he niitä tarvitsevat.

Hyvät kasvattajat. Kertokaa nuorille kaupungin kauneusarvoista ja kuinka niitä on syytä vaalia. Viekää lapsia kävelylle jokivarteen ja eri puolille kaupunkia ja näyttäkää, millaista jälkeä on saatu aikaan. On syytä myös kertoa, että jälkien korjailu maksaa paljon rahaa – yhteisiä veroeuroja.

On syytä myös tiedostaa, että kaikki sotkut eivät ole alaikäisten tekosia. Joukossa on myös täysikäistä suttaajaa. Kevään aikana tällainen kaveri öisellä kotimatkallaan ”koristi” pohjoisrannan kerrostalojen seiniä, autokatoksia ja leikkimökkejä Savisillasta alkaen Jokirannan koululle saakka.

Onneksi kaveri saatiin kiinni, ja häntä odottaa melkoinen rahallinen korvaus käräjien jälkeen. Kun ilkityöntekijöitä tavataan, kutsukaa poliisi paikalle.

Mitä voisimme tehdä? Spray-idiootteja on liikkeellä varmaan vielä tulevaisuudessakin. Kesän aika on haasteellinen; nuorilla on aikaa tehdä ajattelemattomuuksia. Miten saisimme kaupungistamme puhtaan paikkakunnan?

Olisiko mahdoton ajatus, että me seniorikansalaiset ottaisimme pensselin ja maalipurkin käteen ja kävisimme peittämässä sotkut välittömästi. Kaupunki varmaan antaisi välineet käyttöön.

Ehkä töhrijät vähitellen toteaisivat, että ei kannata tehdä ”turhaa” työtä!! Ryhdytään vastaiskuun!

Yksi kuntoilija monien puolesta