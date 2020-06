Oulun suunnalta valesähkötarkastajasta havainto – Vilpillisiä tarkastuksia markkinoitu ikäihmisille

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) tietoon on tullut tapauksia, joissa ikäihmisille on markkinoitu sähkötarkastuksia vilpillisin keinoin.

Tarkastajina esiintyneet ovat muun muassa väittäneet, että he ovat Tukesin työntekijöitä tai toimivat Tukesin määräyksestä. Tällaisia henkilöitä ei pidä uskoa ja tapauksista kannattaa ilmoittaa Tukesiin.

Tukesin ylitarkastaja Ville Huurinainen kertoo hiljattain Oulun suunnalta tulleesta yhteydenotosta, jossa mieshenkilö oli yrittänyt päästä tekemään sähkötarkastusta omakotitaloon väittäen olevansa Tukesin asialla. Mies oli kertonut, että vanhoihin taloihin pitää Tukesin määräyksestä tehdä sähkötarkastuksia. Asiakas ei kuitenkaan mennyt lankaan, vaan otti Tukesiin yhteyttä.

Tukesille on myös aiemmin tullut joitain ilmoituksia, joissa vanhojen talojen kuntotarkastuksia on yritetty päästä tekemään hyvinkin aggressiivisesti. Joissakin tapauksissa on väitetty tarkastusten olevan Tukesin rahoittamia. Kunto- ja saneeraustarkastuksia on kaupiteltu ovelta ovelle erityisesti pientaloalueilla, joissa on vanhoja rakennuksia.

– Tukesilla ei ole tällaista tarkastustoimintaa, kertoo Huurinainen.

Sähkölaitteistojen tarkastuspalveluja voi ostaa valtuutetuilta tarkastajilta tai kuntotarkastuksiin erikoistuneilta sähköurakoitsijoilta. Tukesin rekisteristä löytyy tietoja sähköalan ammattilaisista, joilla on oikeudet näiden töiden tekemiseen.

Sähkösaneerauksia on kaupiteltu myös antamalla virheellistä tietoa säädöksistä.

– Tukesin tietoon tulleissa tapauksissa on markkinoitu sähkösaneerauksia esittämällä virheellistä tietoa vanhojen asennusten laittomuudesta. Sähkötöitä on sitten myyty asiakkaalle näiden "laittomuuksien" korjaamiseen, Huurinainen kertoo.

Tukes kehottaakin kiinteistöjen omistajia ja esimerkiksi rivitaloyhtiöitä valppauteen kuntotarkastuksina markkinoitujen palvelujen kanssa.

Tukes on myös ollut yhteydessä joihinkin vilpillisesti sähkötarkastuksia tarjoaviin yrityksiin ja kieltänyt heiltä tällaisen toiminnan.

Tukes muistuttaa, että sähkötöiden tekeminen vaatii aina ammattilaista ja väärin tehdyt asennukset tai korjaukset voivat olla hengenvaarallisia.