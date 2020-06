Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Jedulle 1 214 068 euron rahoituksen vuosille 2020–22. Yhteensä ministeriö myönsi 80 miljoonaa euroa 109 koulutuksen järjestäjälle ympäri Suomen opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen sekä opetuksen ja ohjauksen tukitoimiin.

Opetus- ja kulttuuriministeriön lisärahoitus on osa Oikeus osata –kehittämishanketta, jonka avulla muun muassa parannetaan opiskelijoiden oppimisen edellytyksiä ja oppimistuloksia sekä vahvistetaan hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä. Rahoitus on tarkoitettu käytettäväksi uusien opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen sekä nykyisten tuntiopettajien opetustuntimäärän lisäämiseen. Lisärahoituksen tavoitteena on turvata jokaiselle opiskelijalle hänen tarvitsemansa opetus, ohjaus ja tuki.

Myönnettävä lisärahoitus on jatkoa vuoden 2019 lopussa samaan tarkoitukseen myönnetylle 20 miljoonan euron rahoitukselle, josta Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymälle osoitettiin 320 000 euroa.

Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymällä on toimipisteet Kalajoella, Ylivieskassa, Oulaisissa, Haapavedellä, Nivalassa, Haapajärvellä ja Siikalatvalla.