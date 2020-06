Business Finlandin koronatukea saatu kymmeniin alueen yrityksiin – Katso yrityslista ja tukisummat

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Hallitus esitti maaliskuun puolivälissä Business Finlandille lisärahoitusvaltuuksia koronakriisiä varten perustettua rahoituspalvelua varten. Muutama päivä päätöksestä avattiin yrityksille haettavaksi Liiketoiminnan kehitysrahoitus häiriötilanteissa -rahoitusmalli.

Business Finlandille on viime viikon torstaihin mennessä tullut hakemuksia yli 28 000 kappaletta ja rahoituspäätöksiä on tehty hiukan yli 18 000 kappaletta. Erilaisille yrityksille rahoitusta on myönnetty lähes 530 miljoonaa euroa yhteensä yli 13 000 projektille.

Työ- ja elinkeinoministeriön tekemä lakiesitys uudesta kustannustuesta lähti eduskunnalle. Tämän vuoksi haku Business Finlandin liiketoiminnan kehitysrahoitukseen häiriötilanteissa suljettiin maanantaina virka-ajan päätyttyä.

Hallitus on sopinut kustannustuen tarkemmista ehdoista. Tuki on tarkoitettu yrityksille, joiden liikevaihto on pudonnut merkittävästi koronaviruksen vuoksi ja joilla on vaikeasti sopeutettavia kustannuksia. Uuden kustannustuen vuoksi suljetaan sekä Business Finlandin että ely-keskusten kehittämisavustukset, joita tällä hetkellä on myönnetty yrityksille koronatilanteen vuoksi.

Business Finland käsittelee normaalisti kaikki hakemukset, jotka ovat saapuneet maanantai-iltapäivään mennessä.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Torstaihin 4.6. mennessä tukia on myönnetty Ylivieskaan liki 1,3 miljoonaa, Kalajoelle yli 1,75 miljoonaa, Alavieskaan 100 000, Haapajärvelle lähes 500 000, Haapavedelle 240 000, Nivalaan yli 450 000, Oulaisiin yli 380 000, Pyhäjoelle 134 000, Pyhäjärvelle 64 000, Merijärvelle 10 000, Reisjärvelle 92 000 ja Sieviin yli 200 000 euroa.

Yritystuet Pohjois-Pohjanmaa, linkki:

Luvut on päivitetty torstaina 4.6., osin keskiviikkona 3.6.