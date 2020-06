Ylivieskaan MPL Autopalvelun perustanut Mika Leppälä on tyytyväinen tiloihin, jotka hän vuokrasi uudelle yritykselleen. Samassa pihassa on muita autoalan erikoispalveluyrityksiä ja se on asiakkaan, mutta myös yrittäjän etu, Leppälä sanoo.

Tuovi Pulkkanen