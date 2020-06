Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Osuuskunta Kototuotteen kotiin tuotaviin palveluihin on toukokuun lopusta lähtien kuulunut Kotihoiva.

Kototuote sai Aluehallintovirastolta (AVI) luvan aloittaa yksityisen terveydenhuollon palvelut, jotka täydentävät terveydenhuoltokuntayhtymän kunnallisia palveluita ja tarjoavat niille vaihtoehtoja Ylivieskassa ja sen lähikunnissa.

Palvelusta vastaava Sanni Koivu sanoo, että Kototuote ei yksityisenä palveluntuottajana kilpaile Kallion kanssa.

– Teemme hyvää yhteistyötä Kallion palveluiden rinnalla. Asiakkaat voivat tulla meille Kallion kotihoidon kautta palvelusetelillä tai suoraan itse maksavana. Käytännössä teemme samaa hoivatyötä kuin kunnallinen kotihoito, ja asiakkaalla on oikeus valita haluaako hän palvelunsa kunnalliselta vai yksityiseltä puolelta, Koivu kertoo.

Nyt alussa Kotihoivan asiakkaista puolet on tullut palvelusetelillä ja puolet itse maksavina, mutta Koivu arvioi palveluseteliasiakkaiden lisääntyvän jatkossa.

– Palveluseteliasiakkaalle tehdään Kallion kotihoidossa palveluntarpeen arviointi, jossa olemme mukana, jos asiakas on jo meidän asiakkaamme tai tulossa meidän asiakkaaksemme. Sen jälkeen Kallio tekee asiakkaalle hoitosuunnitelman. Me teemme lisäksi oman hoitosuunnitelman asiakkaan tarpeiden ja toiveiden mukaisesti.

Asiakkaat on useimmiten ikäihmisiä, mutta palvelu on käytettävissä kenelle tahansa sitä tarvitsevalle.

– Osa asiakkaista on heitä, jotka ovat meidän muiden palveluidemme kautta jo muutenkin tuttuja. Meidän palveluihimme Kotihoiva sopii hyvin, koska se tekee palvelusta entistä kokonaisvaltaisempaa. Me tunnemme asiakkaat ja he tuntevat meidät. Olemme luoneet palvelun, jossa pystymme tekemään hoitotyötä omien arvojemme mukaisesti, Koivu sanoo.

Kototuote lähti mukaan terveyspalveluiden tuottamiseen, koska haluaa tarjota ammattitaitoista, kiireetöntä ja kokonaisvaltaista hoitoa kasvavalle joukolle sitä tarvitsevia ihmisiä.

– Käynneillä varmistetaan lääkehoidon toteutuminen, tehdään tarvittaessa pieniä hoidollisia toimenpiteitä, mutta huolehditaan myös hygieniasta ja ravitsemuksen saannista. Hoitaja voi tarvittaessa myös tiskata tai imuroida hiekat eteisen lattialta. Pyrimme siihen, että meille jää myös aikaa ihmisten aitoon kohtaamiseen ja myös meille hoitajina jää käynnistä hyvä mieli ja tunne, että asiakas on tullut kuulluksi, Tuula Korkia-aho ja Maija Jylhä kertovat uudesta palvelusta.

– Kotihoivakäynti kestää asiakkaan tarpeesta riippuen vähintään puoli tuntia. Palvelussa mukana olevat hoitajat ovat koulutukseltaan lähi- tai sairaanhoitajia, joilla on kokemusta alalta muun muassa terveyskeskuksista, palvelutaloista ja kotihoidosta. Jos asiakas tarvitsee lääkärin palveluita, konsultoimme lääkäriä. Lääkäripalvelut ostamme yksityiseltä lääkäriltä. Pyrimme myös siihen, että käynnin tekee mahdollisimman usein sama työntekijä, Koivu jatkaa.

Kuluneen kevään poikkeusolot vaikuttivat Kototuotteessa erityisesti kiireettömien palveluiden kysyntään. Huhtikuun puolesta välistä alkaen kysyntä on taas alkanut lisääntyä.

– Pakollisissa käynneissä otimme maskit jo hyvin aikaisessa vaiheessa käyttöön ja ne ovat käytössä niin kauan kuin ohjeistusta muutetaan. Se on lisännyt turvallisuuden tunnetta asiakkaiden keskuudessa ja he ovat voineet luottaa siihen, että muitakin palveluita voi taas käyttää, Kototuotteen hoitajat kertovat.

– Henkisellä puolella poikkeusolojen suurin vaikutus on ollut kasvanut yksinäisyys. Ihmiset haluavat jutella paljon, kun kontaktit läheisiin ovat olleet etäyhteyksien varassa, Jylhä kertoo.