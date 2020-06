Kärsämäki nousi Suomen Yrittäjien teettämässä Yrittäjien kuntabarometrissa parhaaksi kunnaksi yrittää pienimpien, alle 10 000 asukkaan kuntien joukossa.

– Olemme äärimmäisen iloisia näistä uutisista, kunnanjohtaja Esa Jussila sanoo kuultuaan Suomen Yrittäjien äskettäin julkaiseman uutisen.

Jussila arvioi hyvän tuloksen taustalla olevan niin päättäjien, viranhaltijoiden kuin yrittäjienkin kesken vallitseva kollektiivinen luottamus.

– Meillä on täällä hyvä, yritysmyönteinen tiimi. Kunnassamme on toteutettu lähes 20 investointihaketta viimeisen neljän vuoden aikana. Se on tuonut kuntaamme lisää verotuloja ja elinvoimaa. Viestintämme on avointa, siitä se luottamus rakentuu, Jussila pohtii.

Pienen kunnan organisaatio on hyvin joustava ja parhaimmissa tapauksissa esimerkiksi yrittäjyyttä tukevia tonttihankkeita on saatu hallituksen käsittelyyn vuorokauden sisällä yrittäjän yhteydenotosta.

– Viihtyvyyden ja yrittäjyyden tukeminen kuuluvat kunnan strategiaan. Väkilukuun suhteutettuna Kärsämäellä on paljon yritteliäisyyttä monella toimialalla, minkä lisäksi sijaintimme on hyvä.

Suurten, yli 50 000 asukkaan kuntien ykköseksi nousi Seinäjoki ja keskikokoisten (10 000–50 000) Lieto.

Iro Research kysyi yrittäjiltä Yrittäjien kuntabarometri -kyselyssä yrittäjien mielipiteitä yrityksen kotikunnan toiminnasta. Kysely toteutettiin 16.2.–13.5. Siihen vastasi 10 404 yrittäjää eri puolilta Suomea.

Tärkeintä yrittäjille olisi se, että kunnan päätökset tehtäisiin yrityslähtöisesti. Tämä ei kyselyn perusteella toteudu hyvin, sillä se hoituu hankintojen jälkeen toiseksi huonoiten.

– Kun päätöksiä tehdään, on kuntalaisten etu, että vaikutukset yrityksiin otetaan huomioon. Jos yritykset eivät pärjää, kunnasta lähtee palveluita, työpaikkoja ja verotuloja, Suomen Yrittäjien varatoimitusjohtaja Anssi Kujala muistuttaa Suomen Yrittäjien tiedotteessa.

Pahin ongelma päätöksenteossa on yrittäjien mielestä tehottomuus. Sen sijaan yritysten kuuleminen jo valmisteluvaiheessa saa paremman arvion.

Kuntabarometrin tulokset kertovat, että yrittäjien mielestä parhaiten kunnat hoitavat infrastruktuurin (esim. kulkuväylät, vesijohdot, tietoliikenneverkot), ja toiseksi parhaiten yrityspalvelut. Kolmanneksi parhaalla tolalla on elinkeinopolitiikan asema kunnassa.

Yrityspalveluista tarkemmin kysyttiin, mitkä palvelut yrittäjät kokevat tärkeimmiksi. Kärkeen nousivat aloittavan yrityksen palvelut, verkostoituminen ja investointineuvonta. Sen sijaan kansainvälistymis- ja mentorointipalveluita yrittäjät eivät näytä kunnilta juuri kaipaavan.

Yrityspalveluissa tiedotus toimii parhaiten, yrittäjät kokevat tietävänsä niistä hyvin. Yhteydenpidossa olisi kunnilla parantamisen varaa.

– Valmisteluvaiheen avoimuus, läpinäkyvyys ja vuorovaikutteisuus parantaisivat kunnan ja yritysten välistä yhteyttä. Paikoin yhteys toimii erinomaisesti ja nyt koronakriisin aikana tästä nähtiin hyviä esimerkkejä. Koronakriisin opit ja tiiviimpi yhteistyö kannattaa nyt ottaa arkipäiväiseen käyttöön, Kujala sanoo.

Suomen Yrittäjät julkaiset kuntakohtaiset tulokset 10.–12.6.