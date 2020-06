Reisjärven kunnanhallitus kokousti maanantaina 8.6. ja hyväksyi kunnan hyvinvointikertomuksen vuodelta 2019 ja päätti esittää sitä edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

– Raportista ei noussut esille mitään hälyttävää. Kuntalaiset kokivat myönteisinä erityisesti lasten ja nuorten palvelut, kuten neuvolan. Ihmiset kokivat myös että heitä kuunnellaan ja että keskusteluapua on saatavilla tarvittaessa. Paikkakunnan järjestötoiminta sai myös raportissa kiitosta, kunnanjohtaja Marjut Silvast kertoo.

– Raportti ei nostanut esille erityisiä epäkohtia, vaan lopputulos oli ihan perushyvä. Itseäni ilahdutti ihan erityisesti koulukiusaamisen väheneminen edellisestä vuodesta. Perushyvää lopputulokseen ei kuitenkaan tuudittauduta, vaan niitä seurataan, kehitettään ja epäkohtiin tartutaan. Hyvinvointi-asiat voivat olla tulevaisuudessa keskeisiä ihan valtakunnallisestikin ja vaikuttaa myös talouteen, Silvast sanoo.

Hallitus käsitteli Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen muuttamisen ja esittää edelleen valtuustolle sen hyväksymistä. Reisjärven kunnanvaltuusto kokoontuu seuraavan kerran 16.6.

Kunnanhallitus käsitteli uudelleen Reisjärven keskustassa sijaitsevan Kirkkotien peruskunnostusta. Asia oli esillä viimeksi kunnanvaltuustossa 27.5., jolloin valtuusto hyväksyi keskustan katujen yleissuunnitelman. Kirkkotien peruskunnostus palautettiin uudelleen valmisteluun ja valtuutetut pyysivät urakasta uuden hinta-arvion mahdollisimman pelkistetyin ratkaisuin. Uuden laskelman myötä Kirkkotien kunnostuksen hinta laski 250 000 eurosta 35 000 euroon.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Kunnanjohtaja teki asiasta uuden pohjaehdotuksen, jonka hallitus hyväksyi ja jonka mukaan tämän vuoden puolella asfaltoidaan Kirkkotien lisäksi myös Reisjärventie (45 000€), Anjalantie ja Ahonniementie (50 000€), viimeksi mainittu olemassa olevan talousarvion mukaisesti. Kaikkiaan hankkeiden yhteisarvo on 160.000 €.

– Asfaltin hinta on nyt alhaalla, mikä kannattaa ehdottomasti käyttää hyödyksi, Silvast sanoo.

Samalla kunnanhallitus päätti myydä maa- ja metsätilansa julkisen myynnin kautta.

Reisjärven kunta on hakenut uutta kehitys- ja talouspäällikköä toukokuun alkupuolelta saakka, ja tähän mennessä paikkaa on hakenut viisi henkilöä.

Kunnanhallitus päätti jatkaa hakuaikaa heinäkuun loppuun saakka ja nimitti viran täyttämistä varten erityisen rekrytointiryhmän, johon kuuluvat Kaarlo Paavola, Oili Kiviranta, Teuvo Nyman, Jouni Tilli, Antti Vedenpää, Katri Parkkila ja Sari Huuskonen.

Reisjärven uudeksi hallintosihteeriksi valittiin yksimielisesti Seija Järnfors Pihtiputaalta, varalle Sirpa Hirvinen Reisjärveltä.

– Järnfors aloittaa työnsä heinäkuun alussa, Silvast sanoo.

Kunnanhallitus myönsi myös täyttöluvan määräaikaiselle muutostukihenkilölle 1.7.2020-31.12.2021 ja valitsi tehtävään Piia Turpeisen.

– Laki julkisen hallinnon tiedonhallinnasta on tullut voimaan tämän vuoden alussa ja kunnan on laadittava lain edellyttämä tiedonhallintamalli ja muutosvaikutuksen arviointi tämän vuoden loppuun mennessä. Tämän lisäksi valtuusto on hyväksynyt talouden tasapainottamisohjelman, joka sisältää arkiston seulontaa ja digitointia. Se puolestaan hyödyntää asianhallintaa, sähköiseen arkistoon siirtymistä ja arkiston ajantasalle saattamista. Näihin kaikkiin tehtäviin tarvitsemme muutostukihenkilön työpanosta, Silvast perustelee.

Tekninen johtaja Sami Puputti toimii kunnanjohtajan sijaisena tämän vuosiloman aikana.