Reisjärven koronatilanne on rauhoittunut viime viikon jälkeen – Tartuntojen määrä yhä 12, koko maassa 24 uutta tartuntaa

Kalajokilaakson koronavirustilanne on rauhoittunut viime viikon Reisjärven tartuntamäärien nousun jälkeen. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sekä Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten tiistain päivitysten perusteella Reisjärven tilanne on ennallaan. Reisjärvellä laboratoriovarmistettujen koronatartuntojen määrä on 12.

Nivalasta on löytynyt aiemmin viisi varmennettua koronavirustartuntaa ja Nivalan tilanne on ollut sama jo huhtikuun lopulta saakka.

THL:n päivittäisessä karttasovelluksessa esitetään varmistetut tapaukset Suomessa kunnittain, mikäli kunnassa on enemmän kuin neljä koronatapausta. Koko maassa laboratoriovarmistettujen koronatartuntojen määrä nousi maanantaina uudelle tuhatluvulle. Tiistain päivityksessä varmistettujen tautitapausten määrä oli 7 025, missä on 24 tartunnan nousu maanantaihin verrattuna.

Tautiin liittyviä kuolemia on raportoitu tiistaihin mennessä 324.

THL:n karttasovelluksen luvut perustuvat tartuntatautirekisterin tietoihin ja sivuston tiedot voivat päivittyä takautuvasti. THL:n karttasovellus löytyy täältä.