Kirkkovaltuusto vahvisti Kalajoen seurakunnan ylijäämäisen tilinpäätöksen – Kirkollisveroprosentiksi ensi vuodelle vahvistettiin edelleen 1,75

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Kalajoen seurakunnan kirkkovaltuusto vahvisti tasekirjan, toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta 2019 ja päätti vastuuvapauden myöntämisestä tilintarkastajien ehdottamalla tavalla. Vuonna 2019 verotulokertymä oli 2.611.493 euroa. Kertymä kasvoi edellisestä vuodesta 86.000 euroa. Jäsenten maksama kirkollisvero oli 2.373.125 ja valtion maksama laskennallinen avustus jäsenmäärän perusteella oli 238.368. Talousarvioon kirjattu verotulojen ennuste ei toteutunut, talousarviosta jäätiin 16.506 euroa.

Tilikauden 2019 vuosikate oli 672.220 euroa. Sillä voidaan kattaa suunnitelman mukaiset poistot täysimääräisesti, yhteensä 309.495 euroa. Tilikauden tulos on ylijäämäinen 373.766 euroa. Maksuvalmius oli vuoden lopussa 145 päivää, mikä merkitsi sitä, että taseessa rahat ja pankkisaamiset olivat 1.809.652. Kirkkohallituksen ohjeistuksen mukaan seurakunnan maksuvalmiuden tulisi olla vähintään 60 päivää ja normaalitilanteessa noin puoli vuotta. Lainaa nostettiin vuoden aikana kirkon korjausta varten 1,25 milj. euroa ja sitä oli vuoden lopussa yhteensä 1,5 miljoonaa.

Investointien puolella alkuvuonna 2019 maksettiin Himangan hautausmaan kyljestä ostettu määräala Märsylä 10.000 euroa. Vuorenkallion kappeliin uusittiin kylmähuoneeseen kylmäkaapit, 39.651 eurolla. Lisäksi Kalajoen hautausmaille hankittiin ruohonleikkuri 4.000, Vuorenkallion hautausmaalle asennettiin valaistusta 3.213 ja Raution kirkkoon hälytysjärjestelmä 4.703 eurolla. Kalajoen kirkon peruskorjauksen II-vaiheeseen käytettiin 1.791.669 ja III-vaiheen suunnittelu- ja tutkimustehtäviin 51.873 euroa.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Kirkkovaltuusto vahvisti myös seurakunnan kirkollisveron tuloveroprosentiksi vuodelle 2021 edelleen 1,75 prosenttia. Kalajoen kirkon peruskorjaus saataneen valmiiksi vuoden 2020 aikana. Mikäli kirkollisverojen tuotto laskee 5 prosenttia, kuten on koronatilanteen vuoksi ennustettu, merkitsee se seurakunnalle 100.000 euron tulonmenetystä. Menneet vuoden ovat kuitenkin olleet vahvasti ylijäämäisiä ja talous on tasapainoinen.

Seurakunnassa tehtiin viime vuoden aikana kaksi merkittävää päätöstä. Keittiötoimi on nyt kokonaan ulkoistettu, kun keittiötointa hoitaa Kalajoella ja Rautiossa ulkopuolinen yrittäjä Minrose Oy. Himangalla aloitti uutena yrittäjänä Koskihovi Oy. Toinen iso päätös oli siirtyä Oulun aluekeskusrekisterin jäsenseurakunnaksi vuoden 2020 alusta.

Seurakunnan elämää sävytti Kalajoen kirkon peruskorjauksen II vaihe. Se sulki kirkon pois käytöstä maaliskuun puolivälistä joulukuun alkuun saakka. Peruskorjaus toteutui suunnitelmien mukaan, eikä isoja yllätyksiä tullut matkan varrella.

Kalajoen seurakunnan toimintaa ohjaa seurakunnan strategia ”Kohtaamisen kirkko Kalajoella”. Se pohjautuu kokonaiskirkon yhteiseen strategiaan, mutta siinä pyritään ottamaan huomioon erityisesti ne asiat ja muutokset, jotka koskettavat tulevina vuosina Kalajoen seurakuntaa. Keskeisenä asiana siihen kirjattiin vuonna 2015 uuden ja laajentuneen Kalajoen seurakunnan yhteen kasvaminen siten, että kappeliseurakuntien asemaa ja identiteettiä tuetaan osana isompaa kokonaisuutta.

– Olemme kolmen kirkon yksi seurakunta ja tämä on hieno asia. Olemme toiminnallisesti ja taloudellisesti kaikin puolin toimiva ja kohtalaisen hyvin toimeen tuleva kokonaisuus. Meillä ei ole tarvetta seurakuntayhtymään vielä pitkään aikaan, tiivisti asian kirkkoherra Kari Lauri.

Hän totesi, että seurakunnan toiminnassa pyritään siihen, että seurakuntalaisten asiat, ilot ja murheet, otetaan todesta ja tosissaan.

– Tämän kokemuksen myötä me sitoutamme seurakuntalaiset jatkossakin olemaan seurakuntamme ja kirkkomme jäseniä. Silti on todettava, että seurakunnan jättää ihmisiä tasaisesti vuosittain noin 80-90 seurakuntalaista. Iloksemme myös liittyjä on ollut vuosittain 20-30 henkeä. Kalajoella seurakuntaan kuului vuoden lopussa tasan 86 prosenttia kaikista kaupunkilaisista.