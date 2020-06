Kymmenelle nuorelle ensimmäinen kesätyöpaikka Ylivieskassa – Vestia palkkaa 13–16-vuotiaita

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Jätehuoltoyhtiö Vestia Oy työllistää tänä kesänä ensimmäiseen kesätyöpaikkaansa kymmenen 13–16-vuotiasta nuorta. He työskentelevät työpareittain kahden viikon mittaisissa jaksoissa kesä-heinäkuun aikana.

Vestia on palkannut eri-ikäisiä nuoria kesätöihin usean vuoden ajan. Tänä ja viime vuonna kesätöihin on valittu sellaisia nuoria, joilla ainoa työelämäkokemus on tullut koulun työelämään tutustumisjaksoilta eli TET-harjoitteluista.

Ensimmäiset nuoret aloittivat työnsä Vestialla viime viikolla. Heidän työtehtävänsä ovat vaihtelevia ja niihin kuuluu muun muassa jätekeskuksen piha-alueiden ja hallien siivousta, roskien keräilyä, nurmikon leikkuuta ja haravointia sekä muita avustavia tehtäviä.

– Toivomme, että meiltä saadun kesätyökokemuksen kautta he saavat kesätöitä jatkossakin ja toivottavasti hakevat myös meille uudestaan kesätöihin tai muihin töihin, kertoo viestintä- ja henkilöstöpäällikkö Mervi Väisänen.

Kahden viikon kesätyöpaikkoihin haki kaikkiaan 38 nuorta. Kymmenen nuoren lisäksi Vestia on palkannut yhden 19-vuotiaan kesätyöntekijän vaativimpiin työtehtäviin.