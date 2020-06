Tanhuala kasvoi päiväkodiksi – Eläimet ja luonto leimaavat Alavieskan ainoaa yksityistä päiväkotia



Alavieskassa reilut neljä vuotta toiminut ryhmäperhepäiväkoti Tanhuala on nykyään virallisesti päiväkoti, paikkakunnan ainoa yksityinen toimija alalla. – Tämä on ollut alusta asti tarkoituksena, ja tilatkin on tehty ja tarkistettu sen mukaan, mutta aloitus oli keveämpää ryhmiksenä.