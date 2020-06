Painoalan työntekijät menevät keskiviikkona lakkoon Ylivieskassa: Työehdot heikkenivät, Granon kanssa täysi erimielisyys työehtosopimuksesta

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Graafisella alalla toimivan Granon kaikissa toimipisteissä, myös Ylivieskassa alkaa keskiviikkona viisi päivää kestävä lakko. Lisäksi toimipisteisiin on asetettu ylityökielto kahden viikon ajaksi.

Granolla ja Teollisuusliitolla on erilainen näkemys siitä, mitä työehtoja toimipisteissä tulisi noudattaa. Parikymmentä vuotta luottamushenkilönä toimineen Tuomo Heiska sanoo, että aikaisemmin talossa on pystytty ratkaisemaan asiat neuvottelemalla.

– Pitkään asiaa on jahkattu, mutta tässä on kaksi aivan erinäköistä näkökantaa. Mitään vaihtoehtoja ei ole ollut, Heiska sanoo.

Granon toimipisteissä on noin 500 työntekijää. Ylivieskassa työntekijöitä on 15 sekä pari toimihenkilöä.

Eniten hiertää työehtojen heikkeneminen, varsinkin vuorotyötä tekevien kohdalla.

– Yleiset työehdot ja sopimukset heikkenivät paljon vaikka niitä kompensoitiinkin rahallisesti, Heiska sanoo.

Kaikilta, joihin aikaisemmin noudatettiin alalle sopivaa työehtosopimusta, lähti yksi kesälomaviikko. Vuorotyötä tekeviltä lisäksi toinen talvilomaviikko.

Vuorotyötä tekeville tuli myös puoli tuntia pidempi päivä, sillä heidän ruokatuntinsa ei kuulu työaikaan.

Lisäksi Heiskan mukaan hiertää se, ettei työnantaja tunnusta luottamusmiesjärjestelmää. Ennen toimipisteissä oli luottamusmiehet, nyt työnantajan mielestä luottamusvaltuutettu voi hoitaa noin 500 työntekijän asiat.

Vuosikymmeniä painoalalla työskennelleet haluaisivat noudattaa heille sopivaa media- ja painoalan työehtosopimusta. Siihen nähden työnantajan esittämät heikennykset ovat merkittäviä.

Grano osti vuonna 2017 Lönnberg Painot Oy:n koko osakekannan. Tuolloin yhtenä omistajana oli Keski-Pohjanmaan Kirjapaino, jonka perustama Ylivieskan painotalo aiemmin oli.

Granossa noudatettiin aikaisemmin tulostusalan työehtosopimusta, jonka sopimusosapuolia olivat Palta ja PAM. PAM ilmoitti helmikuussa, ettei se enää suostu solmimaan Granon työntekijöille tulostusalan työehtosopimusta.

Toimitusjohtaja Pekka Mettälä viittaa yhtiön verkkosivulla julkaistuun tiedotteeseen. Sen mukaan granolaisten työehdot eivät ole heikennee uudessa tilanteessa, joka ei ole ollut työnantajasta johtuva.

Grano on monitoimialayritys, eivätkä kaikki Granon työntekijätason työtehtävät kuulu media- ja painoalan työehtosopimuksen soveltamisalan piiriin. Grano on ilmoittanut sitoutuvansa noudattamaan Paltan tulostusalalle laatimia vastuullisen työnantajan työehtoja.

"Työehtosopimuksen soveltamisalasta pyritään löytämään neuvottelemalla yhtenäinen näkemys", hän toteaa tiedotteessa.

Grano tekee muun muassa markkinointiviestinnän kokonaisratkaisuja, sähköisiä julkaisuja, aineistojen hallintapalveluita, rakentamisen projektipankkiratkaisuja ja tulostuspalveluita, ulkomainontaan, myymälämarkkinointiin ja tapahtumiin liittyviä pintoja, rakenteita ja valomainoksia, käännöspalveluita, pakkauksia ja etikettejä sekä painotuotteita.

Teollisuusliitto ilmoitti perjantaina työtaistelusta. Syynä on se, että Grano on kieltäytynyt soveltamasta media- ja painoalan yleissitovaa työehtosopimusta ja sen mukaista luottamusmiesjärjestelmää kaikkiin työntekijöihinsä. Kyseinen työehtosopimus on graafisen alan ainoa yleissitova työehtosopimus.

Teollisuusliitto on yhdessä työntekijöiden kanssa yrittänyt keskusteluin ja vetoomuksin vaikuttaa Granoon työnantajana, että se ryhtyy soveltamaan media- ja painoalan yleissitovaa työehtosopimusta kaikkiin työntekijöihinsä.

Teollisuusliitto vaatii yhdessä Granon työntekijöiden kanssa, että Grano työnantajana noudattaa media- ja painoalan yleissitovan työehtosopimuksen mukaisia yhtäläisiä työehtoja kaikkiin työntekijöihinsä takautuvasti alkaen 1.3.2020, noudattaa Suomen lainsäädäntöä ja kunnioittaa työntekijöiden perusoikeuksia kuten järjestäytymis– ja neuvotteluoikeutta, ja tunnustaa työntekijöiden valitsemat luottamushenkilöt.

Teollisuusliitto toteaa myös, että lakko ja ylityökielto ovat laillisia toimenpiteitä.

"Työrauha on voimassa vain yrityksissä, jotka ovat järjestäytyneet kullakin sopimusalalla Teollisuusliiton sopijaosapuolena toimivaan työnantajajärjestöön. Grano ei ole Medialiiton jäsen, jolloin työrauhavelvoite ei koske Granon työntekijöitä."