Reisjärvellä ei uusia koronatartuntoja – Koko maassa 17 uutta tartuntaa ja yksi uusi koronavirukseen liittyvä kuolema

Kalajokilaakson koronavirustartuntojen tilanne on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sunnuntaisen päivityksen perusteella ennallaan. Alkuviikosta Reisjärvellä lisääntyneiden laboratoriovarmistettujen koronatartuntojen määrä on THL:n tilastojen mukaan yhä 12.

Nivalasta on löytynyt aiemmin viisi varmennettua koronavirustartuntaa ja Nivalan tilanne on ollut sama jo huhtikuun lopulta saakka.

THL:n päivittäisessä karttasovelluksessa esitetään varmistetut tapaukset Suomessa kunnittain, mikäli kunnassa on enemmän kuin neljä koronatapausta. Koko maassa laboratoriovarmistettujen koronatartuntojen määrä oli sunnuntain päivityksessä 6 981, missä on 17 tartunnan nousu lauantaihin verrattuna. Tautiin liittyviä kuolemia on raportoitu 323, eli yksi enemmän kuin lauantaina.

Tuoreimman seitsemän päivän seurantajakson aikana 29.5.–4.6. todettiin 155 uutta tautitapausta. Edellisellä seurantajaksolla vastaavat luvut olivat 233 uutta tapausta. THL muistuttaa, että raportointiviiveet voivat vaikuttaa tuoreimman seitsemän päivän seurantajakson lukumääriin. Näin ollen tuoreimman seurantajakson perusteella ei voida vetää varmoja johtopäätöksiä tapausmäärien noususta tai laskusta.

THL:n karttasovelluksen luvut perustuvat tartuntatautirekisterin tietoihin ja sivuston tiedot voivat päivittyä takautuvasti. THL:n karttasovellus löytyy täältä.