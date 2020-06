Mitä tarkoittaa aseksuaalisuus ja miksi se pitää tietää? Hanna Soini pohtii kolumnissaan, miksi on tärkeää tietää eri sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen olemassaolosta

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Pride-lippu liehuu tässä kuussa, kun vietetään jälleen jokavuotista kansainvälistä Pride-kuukautta. Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä edustava sateenkaarilippu on monelle tuttu, mutta moni tavallinen tallaaja ei ole koskaan kuullutkaan kaikista seksuaalivähemmistöistä. Mitä eroa on esimerkiksi bi- ja panseksuaalilla ja mitä ylipäänsä tarkoittavat aseksuaalisuus ja aromanttisuus, ja miksi sen tietäminen on tärkeää?

Voi tuntua monimutkaiselta ja vastentahtoiselta perehtyä eri seksuaalivähemmistöjä kuvaavaan termistöön, jos asia ei suoraan kosketa omaa elämää tai niistä ei koskaan puhuttu omassa nuoruudessa.

Täysin viatonkin tietämättömyys aiheuttaa kuitenkin hallaa vähemmistöille. Se voi näkyä naureskeluna ja vähättelynä. Silloin tällöin kuulee heitettävän ilmoille mitä omituisimpia väitteitä: "Biseksuaali voi kääntyä lesboksi, jos kokeilee seksiä naisen kanssa." "Aseksuaaleja ei ole olemassa." "Nykyään on trendikästä olla jotenkin homo."

Mikään edellä olevista väittämistä ei pidä paikkaansa. Kaikki niistä kuitenkin satuttavat seksuaalivähemmistöjä, koska ne aiheuttavat ennakkoluuloja ja vähättelyä.

Seksuaalivähemmistöt eivät ole mikään uusi asia. Niihin kuuluvia ihmisiä on ollut aina, mutta aina meillä ei ole ollut tietoa eikä sanoja, joilla puhua heistä. Nyt kun termejä on, niistä pitää puhua entistä enemmän.

Joskus ihmiset suhtautuvat nihkeästi jo mainintaan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöistä. Aina ei halutakaan tietää. Voi olla hirveän houkuttelevaa ajatella, että jos asia ei suoraan kosketa omaa elämää, ei se ole tärkeää, eikä sitä tarvitsekaan tietää.

On ihan hyväksyttävää, jos kaikkea ei tiedä. Eihän kukaan siihen pysty. Ratkaisevaa kuitenkin on, että silloin uuteen asiaan suhtautuu avoimin mielin. Aina voi kysyä ja kuunnella. Aina voi itse ottaa selvää. Ja mikä tärkeintä, suhtautua ihmisiin inhimillisesti, eikä ajatella heitä "niinä toisina".

Täytyy myös muistaa, että seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvia ihmisiä todennäköisesti löytyy kaikkien lähipiiristä. Moni ei vain syystä tai toisesta halua tulla kaapista, eikä tarvitsekaan. Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt ovat kuitenkin läsnä kaikkien elämässä, näkyvästi tai näkymättömissä.

Totuus on se, että vähemmistöt kokevat Suomessakin edelleen syrjintää, oli se sitten tietämättömyydestä johtuvia ennakkoluuloja tai tappouhkauksia. Me kaikki voimme auttaa puhumalla siitä ja ottamalla asioista selvää, ettemme vahingossakaan ole osa ongelmaa.

Siksi on tärkeää tietää, että biseksuaali ei voi muuttua lesboksi, homoksi tai heteroksi. Biseksuaali voi tuntea vetovoimaa sekä naisiin että miehiin. Panseksuaali taas myös muihin sukupuoliin. Aseksuaali taas ei tunne seksuaalista vetovoimaa mitään sukupuolta kohtaan ja aromanttinen ei koe romanttisia tunteita. Ja kyllä, aseksuaaleja on olemassa siinä missä heteroja ja homojakin.

