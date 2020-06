Annin nukketaloon mahtuu koko perhe – Reisjärviseen omakotitaloon rakennettu nukkemuseo tarjoaa ihmeteltävää 1800-luvulta asti

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Reisjärvellä sijaitseva Annin nukketalo on tuhansien nukkejen koti. Minne tahansa katseensa kääntää, näkee vain hyllykaupalla lisää nukkeja toinen toistaan röyhelöisimmissä mekoissa.

Joukon omistaja, Anni Takkula, arvioi tehneensä posliininukeista 250. Yksi seinä on kokonaan varattu hänen tekemilleen kansallispukunukeille. Iloisen punaraitainen Reisjärven pukukin joukosta löytyy, Takkulan itse ompelemana tietenkin.

Innostus nukkeihin lähti Ruotsissa asuessa, kun Takkula osti siellä 1970-luvulla asuessaan ensimmäiset nukkensa huutokaupasta.

– Ihastuin vanhoihin nukkeihin, koska ne ovat hirveän nättejä. Siihen aikaan niitä sai edullisesti ja monet keräilivät niitä. Minulla ei myöskään lapsena ollut hienoja nukkeja, joten voihan olla, että korvaan sitä nyt myöhemmin elämässä, Takkula pohtii.

Kansallispuvulliset nuket peittävät kokonaisen seinän nukketalosta. Reisjärven punaraitainen puku koreilee niiden keskellä. Hanna Soini

Kauan pelkkä nukkejen keräily ei riittänyt. Takkula innostui menemään Ruotsissa nukkekurssille opettelemaan posliininukkejen tekoa. Takaisin Reisjärvelle muutettuaan hän kävi lisää kursseja ja innostus nukkejen tekoon kasvoi. Pohja siihen oli hyvä, sillä häneltä löytyi monenlaisia käsityötaitoja entuudestaan.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Taidot näkyvät Takkulan nukeille ompelemissa yksityiskohtaisissa vaatteissa, pitsiliinoissa ja hänen maalaamissaan koristeellisissa posliiniastioissa. Jopa talon räsymatot ovat itse tehtyjä. Takkula kertoo ommelleensa tyttäriensä hääpuvutkin.

– Ennen vanhaan oli tavallista, että vaatteet tehtiin itse. Monet olivat silloin innostuneita käsitöistä, Takkula sanoo.

Kaiken osaamisensa hän on kerryttänyt harrastuspohjalta.

Nukkemuseon pystyyn laittaminen sai alkunsa paikallisten ja läheisten tuesta ja kannustuksesta. Tiloina toimii Takkulan perheen vanha kotitalo.

– Eiväthän kaikki nämä nuket muualle mahtuisikaan, Takkula naurahtaa.

Nallet ovat saaneet tänä vuonna paikan tuvan pöydältä. Hanna Soini

Annin nukketalo on ollut avoinna jo yli 20 vuotta.

Sen kokoelmasta löytyy muun muassa sota-ajan Martta-nukkeja, saksalaisia Minerva-nukkeja ja Disney-hahmoja. Vanhin nukke on 1800-luvun loppupuolelta Ranskasta. Nuket on järjestelty tarkasti eri teemojen ja aikakausien mukaan. Talosta löytyy myös pieniä teemapisteitä, kuten siskontytön inspiroima Vandelan keittiö, jossa nukella on oma pieni kamiina.

Nyt Takkula on omien sanojensa mukaan jäänyt nukkejen teosta eläkkeelle, vaikka joskus kartuttaakin kokoelmaansa hankkimalla huutokaupoista uusia nukkeja.

Annin nukketaloa pitävät nykyään avoinna hänen tyttärensä. Paikka saa joka vuosi uuden ajankohtaisen teeman. Tänä vuonna teemana ovat nallet.

– Nallebongaus on vastikään noussut maailmalla uudeksi villitykseksi. Ideana on asettaa ikkunaan nalleja innostamaan ihmisiä lenkkeilemään ja ilahduttamaan ohi kulkevia lapsia koronapandemian aikana. Laitoimme kotonakin nallen ikkunaan, Takkulan tytär, Minna Aartamo, sanoo.

Hän kertoo, että nukkemuseon pitäminen on ollut mieluinen ja yhdistävä tekijä heidän perheelleen.

– Monet käyvät täällä joka kesä, koska täältä löytää aina jotain uutta ihmeteltävää, jota ei ennen ole huomannut. Täällä pysähtyy myös kesälomalaisia ja muita reissaajia.

Aartamosta on tärkeää, että Reisjärveltä löytyy nähtävyyksiä ja tekemistä. Hän uskoo sen luovan yhteisöllisyyden tunnetta ja hyvää mieltä.

– Useimmat näistä nukeista ovat joskus olleet lasten rakkaita leluja, ja ne jakavat iloa vieläkin. Täällä on oma tunnelmansa, joka saa huolet kaikkoamaan, Aartamo sanoo hymyillen.