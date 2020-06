Lähimökkeilyä Kalajokivarressa Alavieskan malliin – Kun saunamökki on kävelymatkan päässä kotoa, pääsee milloin vain lomatunnelmaan

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Kalajokilaaksossa ajellessa näkee siellä täällä jokivarressa pieniä kesämökkejä. Ne ovat usein avoimella paikalla, mukavasti alttiina koko päivän auringonpaisteelle ja sääsket karkottavalle tuulahtelulle.

Alavieskassa Ulla ja Sauli Heikkilän saunamökki on näköyhteyden päässä kotipihasta.

– Sitä ei monikaan käsitä, miten mökki voi olla näin lähellä, mutta täällä on aivan eri maailma, ollaan kuin herran kukkarossa. Mökille tulee helpommin lähdettyä, kun se on lähellä, Ulla Heikkilä kertoo.

Saunamökki on rakennettu kolmetoista vuotta sitten oman peltosaran päässä olleelle korkeammalle kummulle. Lähellä joen alajuoksulla on pohjapato, joten Heikkilän kohdalla on aina vettä. Joki on ruopattu, ja heillä on hyvä uimaranta.

Laiturilla kesäiltoja istuessa joen päälle laskeva aurinko tekee maisemasta postikorttimaisen kauniin. Toisella puolen mökkiä silmä lepää peltomaisemassa ja maaseudun luonnossa. Kesäaikaan puiden ollessa lehdessä mökkipiha on kuin suojainen paratiisi.

– Tällaiselle sosiaaliselle erakolle tämä on ihan unelma sijainti. Monesti tulen töiden jälkeen hetkeksi hiljaisuuteen, tai jos olen iltavuorossa, Sauli on monesti jo lämmittämässä valmiiksi saunaa. Saatan muutenkin kävellä tänne kesken päivän musiikit korvissa, käyn rannassa tai istun sisällä käsityön tai sudokun kanssa rauhoittumassa. Täällä voi käydä lukemassa kirjaa, eikä kotityöt ole silmissä syyllistämässä, Heikkilä naurahtaa.

Vaikka he olisivat kesälomalla eri aikoina, voivat he silti tulla mökille vaikka joka ilta. Varsinkin lasten ollessa pienempiä oli koko perhe usein yötä, ja nyt nuoret kavereineen voivat viettää iltaa keskenään, turvallisesti kodin lähellä.

Uutena mökille on hankittu vain levitettävä sohva, muu välttämätön on käytettyä tai itse tehtyä. Ikkunaista näkyy joki- tai peltomaisema. Merja Nevalainen

Pienestä ja viihtyisästä tuvasta pääsee sisäkautta saunaneteiseen, josta on kulku sekä saunaan että takaovesta suoraan jokirantaan. Isommalla etuterassilla voi grillailla, ja levitettävälle sohvalle ja parvelle mahtuu nukkumaan. Sähköjä ei ole, varaava takka tuo lämpöä, eikä kantovesi haittaa, kun koti on lähellä.

Tärkeintä heille mökkeilyssä on yhdessä oleminen ja lepo, ja Heikkilät ovat halunneet pitää asiat yksinkertaisena. Ei kesäkukkien kastelua, ei isompaa kokkailua vaan makkaranpaistoa ja kahvinkeittoa. Pääsääntöisesti he viettävät iltaa omalla porukalla, mutta välillä grillataan ja saunotaan ystävien kesken.

– Mökki ei saa olla mikään työleiri. Täällä otetaan rennosti eikä ressata, mitä nyt pientä puuhastelua saunanlämmityksestä ja muusta. Täällä voi seurata vuodenaikojen vaihtelua, kuunnella lintuja ja joen kohinaa, Sauli Heikkilä kertoo.

Saunomiskausi on yleensä huhtikuun alusta marraskuun loppuun ja viimeistään äitienpäivänä he käyvät uimassa. Kesäaikaan he ovat mökillä paljon yötä. Hirsiseinien sisällä nukkuukin paremmin kuin kotona.

– Vaikka yksikin yö vain ollaan täällä, tuntuu kuin olisi pidempäänkin mökillä, Sauli Heikkilä sanoo.