Pääkirjoitus: Järkiratkaisu löydyttävä pelastushenkilöstön palkkakiistaan

8.6.2020

Pelastuslaitoksen sopimushenkilöstöä ja VPK-laisia koskeva varallaolokorvausjupakka on eri puolilla maata ajautunut umpisolmuun. Oikeuslaitoksen tulkinnat siitä, että varallaolosta tulee maksaa täysi palkka, aiheuttaa nyt tilanteen, jossa pelastustoimen kustannukset uhkaavat räjähtää käsiin. Tai sitten pelastusvalmius heikkenee tuntuvasti ainakin osassa kuntia.

Jokilaaksojen pelastuslaitos on samassa keikkuvassa veneessä muiden kanssa. Pattitilannetta on yritetty laukaista, mutta järkevää esitystä sen enempää kuntien kuin henkilöstön kannalta joudutaan vielä odottamaan.

pelastuslaitoksen johtokunta päätti käynnistää asiasta perusteellisen selvityksen. Se olisi pitänyt tehdä jo aiemmin, mutta parempi myöhään kuin milloinkaan.

On mahdotonta ajatella, että pelastustoimi rakennettaisiin kokonaan vakinaisen henkilöstön varaan. Esitykset, joiden mukaan alueelle palkattaisiin kymmeniä vakinaisia palomiehiä lisää, eivät ole taloudellisesti kestäviä. Kuntien kantokyky ei siihen ainakaan riitä.

Vapaaehtoinen palokuntatyö on vuosikymmenet kantanut suurta vastuuta niinkin elintärkeästä asiasta kuin kansalaisten perusturvallisuus. Järjestelmä on toiminut hyvin, koska VPK-toiminta on ollut erinomaisesti organisoitua, kehittyvää ja sitouttavaa.

On täysin voitu luottaa siihen, että onnettomuustilanteisiin löytyy riittävä henkilöstövahvuus vapaaehtoisesta pelastusmiehistöstä. Eikä luottamusta ole vielä petetty.

Ainakin siihen asti, kunnes pelastustoimi siirtyy maakuntien vastuulle, on pystyttävä jatkamaan toimintaa jotakuinkin nykyisellä järjestelmällä. Jos uudistusvaiheessa päädytään ratkaisuun, että pelastustehtävät kuuluvat ainoastaan vakituisille ammattilaisille, se varmasti maksaa enemmän kuin nykyinen järjestelmä. Eikä raha missään järjestelmästä tule muualta kuin veronmaksajan pussista.

VPK-väki on esittänyt omia vaihtoehtojaan ratkaisuksi. Täyttävätkö ne lainsäädännön vaatimukset – niin valmiuden kuin työehtojenkin puolesta – sitä on arvioitava.

Huoli ymmärrettävästi on suurin pienillä paikkakunnilla. Se on mahdoton vaihtoehto, että apua pitäisi jatkossa odottaa kymmenien kilometrien päästä. Sellaista ei kukaan liene esittänytkään.