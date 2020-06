Aika pysähtyy Tähjällä – Tähjän kotiseututalo Merijärvellä sijaitsee luonnon rauhassa, syrjässä maalikylien metelistä

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Merijärven Kotiseutuyhdistyksen kotipaikka on vanha, mutta hyvin säilynyt Tähjän talo ja sen pihapiiri. Komean harmaiden hirsirakennusten muodostama tiivis rakennusryhmä on erikoinen ja kaunis nähtävyys. Syrjäisen tien varresta Tähjänperältä löytyvä idylli seisoo vuosisadasta toiseen paikoillaan, ja pihapiiriin tullessa tuntuu kuin astuisi menneeseen aikaan.

Aivan päärakennuksen takana, muutaman metrin päässä hirsiseinästä virtaa Tähjänjoki, Pyhäjoen sivu-uoma, ja toukokuussa virran kohina kuuluu sisään pirttiin ja päätykamareihin. Nykyisen, yli 200-vuotiaan päärakennuksen lämpimän keltaiset ikkunanpielet ovat kauniit säitä nähneitä hirsiseiniä vasten.

– Tähjä on aikanaan ollut iso talo. Tilan on raivannut ja rakentanut vuonna 1695 Tuomas Martinpoika, ja tila on ollut samalla suvulla 1980-luvun alkuun asti. Merijärven kunta sai tuolloin ostaa talon ja pihapiirin, mutta Merijärven Kotiseutuyhdistys hoitaa ja ylläpitää tätä, puheenjohtaja Juhani Alaranta kertoo.

Juhani Alaranta esittelee kuvaa vasarakirveistä, jotka on 30-luvulla löydetty kivikautisesta erikoisesta kaksoishaudasta vain muutaman kilometrin päässä Tähjän talosta. Alue on ollut merenrantaa, ja vainajat on ilmeisesti haudattu saareen ohi kuljettaessa. Merja Nevalainen

Pirtissä komeiden mustien kattohirsien alla kotiseutuyhdistys järjestää säännöllistä toimintaa ja erilaisia tapahtumia. Ovet ovat olleet avoinna aina Merijärven kotiseutuviikon ajan heinäkuussa, ja kahvitarjoilun lisäksi viikoille on usein järjestetty taide- tai käsityönäyttelyitä. Talon savusaunakin on lämmitetty muutamana iltana yleisölle.

– Viime kesänä sauna lämmitettiin kolmena iltana, ja saunojia oli joka ilta. Kotiseutuviikon avauksena järjestettävä Tähjän runo- ja yhteislauluilta on aina ollut tosi suosittu ja väkeä on ollut toista sataa henkeä, Alaranta kertoo.

Hyvin suosittu tapahtuma Tähjällä on yleensä kaksi kertaa vuodessa seurakunnan kanssa yhteistyönä järjestetty maakirkko. Se on vanha perinne, joka tuo jumalanpalveluksen ihmisten luo ja usein ulkosalle, kuten hyvällä ilmalla Tähjälläkin. Seuraava maakirkko ja jumalanpalvelus on tarkoitus mahdollisuuksien mukaan pitää Tähjällä jo kesäkuun ensimmäisenä sunnuntaina.

Päärakennus on sisältä remontoitu kotiseutukäyttöön 1980-luvulla. Veikko Männistö (vas.) ja Annikki Männistö ovat kotiseutuyhdistyksen aktiiveja. Merja Nevalainen

Kotiseututalolla on monenlaisia tilaisuuksia, kokouksia ja ompeluseuroja, ja Tähjällä on vietetty monia sukujuhlia kuten ristiäisiä, lakkiaisia ja syntymäpäiviä, joihin tiloja voi vuokrata. Koululaisryhmät ovat vierailleet tutustumassa talonpoikaisiin kädentaitoihin ja tehden leipomapäivänä rieskaa leivinuunissa.

Kulttuurihistoriallisesti Tähjän kotiseututalo ja sen pihapiiri on maakunnallisesti arvokas kohde. Pihapiirissä on nykyisen yli 200-vuotiaan päärakennuksen lisäksi luhtiaitta vuodelta 1782, pieni kammiaitta vuodelta 1763, pärekattoinen hirsinavetta 1800-luvulta, muita talousrakennuksia sekä uudempi savusauna.

Osa vanhasta talonpoikaisesineistöstä on alkuperäistä kuten erikoinen yli kaksimetrinen pirtinpöydän penkki, joka nostamalla avautuu leipomapenkiksi, johon on mahtunut leipiä kohoamaan neljään tasoon. Kotiseutuyhdistys on tuonut taloon lisää perinne-esineistöä, ja myös monet yksityiset ovat lahjoittaneet esineitä ja tekstiilejä kuten kansallispukuja.