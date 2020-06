Kevyesti kangasmetsissä – Siiponjoen luontopolun varrelta löytyy jylhä jokikanjoni, taikalehto ja hyviä taukopaikkoja

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Kalajoen monista hyvistä retkikohteista Siiponjoen luontopolku on yksi parhaista. Reitti kulkee pitkiä osuuksia alueelle tyypillisessä valoisassa hiekkakankaisessa mäntymetsässä jäkäläkallioineen, ja reitin helmenä sen keskivaiheilla on erikoinen serpentiinimäinen Siiponjoki ja sen kanjoni.

Kalajoen Ladun ylläpitämän, hyvin merkityn ja helppokulkuisen reitin lähtö ja päätepiste ovat Tapion Tuvalla. Kahdenkymmenen kilometrin sijaan voi kulkea myös kymmenen kilometrin lenkin kääntymällä jo Särkijärven kodan jälkeen kohti Valkianveden laavua.

Mukavasti koko reittikin silti kulkee, sillä kankailla on helppo kulkea. Mäntymetsissä aurinko hellii kulkijaa lämmöllä, mutta sääskisuoja kannattaa keskikesällä muistaa mukaan. Välillä reitti ohittaa suomaisemia ja lampia, välillä on kivikkoisempaa maastoa, ja alkukesän luonnossa linnut laulavat ja käet kukkuvat.

Taukopaikkoja reitillä on hyvin. Alkupuolella ovat Särkijärven kota ja Kourinkallioiden laavu, puolimatkassa Siiponjoella Pleunan retkipaikka ja lopussa vielä Valkianveden laavu. Muuta nähtävää ovat muun muassa 230-vuotias ikimänty, Kourinkankaan muinaishauta ja hienot valkeat jäkäläkankaat.

Hämyisestä satulehdosta, puron varrelta ja alkukesän kielometsästä tuovat portaat takaisin todellisuuteen. Merja Nevalainen

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Noin puolessa välissä matkaa saavutaan sen erikoiselle osuudelle, serpentiinimäisesti virtaavalle Siiponjoelle, jonka varrella on jopa 30 metriä syviä jylhiä hiekkakanjoneita. Joki kiemurtelee hiekkaisessa maastossa muokaten jatkuvasti uomaansa. Aikojen saatossa se on synnyttänyt meandereita, silmukkamaisia mutkia, joista osasta on muodostunut juoluoita, erillisiä lampia.

Siiponjokivarsi on Natura-2000 -aluetta, ja sillä on huomattava maisemallinen arvo. Joki on osittain suojeltu koskiensuojelulailla, alajuoksun dyynialue on harjujensuojelualuetta, ja alueella on kaksi suojeltua lehtoaluetta.

Luontopolun varrella on joelle tultaessa ensimmäisenä suosittu Pleunan retkipaikka viihtyisällä niemellä, jonka ympäri joki kiertää. Pleunan laavun jälkeen reitti käy kosken äärellä, ja kulkee kanjonin pohjalla. Pehmeää maata hiljalleen kuluttava virta on saanut puita sortumaan jokeen.

Pleunan laavu sijaitsee kauniilla niemellä, jonka ympäri joki kaartaa. Serkukset Vilja Tikkanen (vas.) ja Kristiina Kaitainen evästauolla. Merja Nevalainen

Joissain kohdin lehtotyyppinen rehevä luonto on satumaista. Ainakin yksin kulkiessa tuntuu kuin olisi yhtäkkiä toisissa ajoissa ja taianomaisissa paikoissa, varsinkin kesällä, kun lehti on puussa, kasvit vihertävät ja kielot tuoksuvat. Satumetsikön jälkeen portaat nousevat ylös kanjonista ja reitti kulkee jokivartta kanjonin reunoilla mäntykankaalla, kunnes kääntyy helppokulkuiselle paluumatkalle.

Loppuvaiheessa reitti ohittaa vielä Valkiatvedet, joiden vieressä on taukopaikka. Kannattaa pysähtyä huilaamaan, vaikka matkaa ei olekaan paljon jäljellä. Mukavalla ja rauhallisella laavulla on hyvä istuskella tulilla ja katsella maisemaa, rehevää kasvillisuutta tai syksyn värejä, kuunnella lintuja ja unohtaa itsensä vielä hetkeksi luonnon keskelle.