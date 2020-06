Muotitietoinen pakinoitsija P. Veitsi: Jumpsuitti ylle ja baanalle

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

pp.veitsi@gmail.com

Äärimmäisen muotitietoisena henkilönä luin tunnetun stylistin vinkkejä kesäpukeutumiseen. Olisi noloa esiintyä katukuvassa jollain tavalla epämuodikkaasti. Hivenen yllätyin, sillä viime vuosina jyrkästi tuomittu sandaali-sukka -yhdistelmä olikin tänä kesänä sallittu, jopa suositeltava. Onhan se näin tautisena aikana huomattavasti hygieenisempääkin.

Olen siis sittenkin monen lajitoverini kanssa ollut kaikki nämä vuodet oikeassa! Kulahtaneita tennissukkia ei kuitenkaan suositella. Puhtaat ja ehjät puuvillasukat riittävät. Kuosina voisi olla värikäs tai muihin asusteisiin, esimerkiksi vyöhön tai päähineeseen sointuva väri.

Lähtökohtana kesäpukeutumisessa on se, että ei tule pukeutua vaatteisiin, jotka eivät mahdu päälle. Jostain syystä talven aikana kaapissa kutistuneet vaatteet on syytä hylätä. Tässä vaiheessa olemme jo rantakunnossa, juhannusta ajatellen ketodieettikin on armotta myöhässä. Kesäloman pilaamiseen erilaisin painonhallintamenetelmin ei ole syytäkään.

Kuten jokainen tietää, erilaisten asukokonaisuuksien valinta esimerkiksi kauppaan lähtiessä on vaikeaa. Mikä paita sopii sortsien kanssa, pitääkö kauluspaitaa pitää collegehousujen päällä vai alla? Entä nappaskenkien ja verryttelyasun yhteensopivuus? Sama hankaluus on värisävyjen kanssa.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Tähän muotiasiantuntijalla on selkeä ratkaisu, jumpsuit-haalari. Samalla kertaa tulee sekä ylä- että alakerta verhotuksi eikä yhdistelyvaikeutta tule. Hän tähdentää, ettei nyt tarkoiteta vartaloa nuolevaa catsuitia, vaan huomattavasti armeliaammin runsaampiinkin muotoihin suhtautuvaa, väljää asua.

Istuvuuteen tulee toki kiinnittää huomiota, mutta pukeutujan ehdoilla. Jos henkilön vartalonmuodolle on eduksi, istuvimmat kohdat voisivat olla vaikka ranteissa tai nilkoissa. Tällöin tosin asun ilmavuus kärsii.

Väreihin ja kuviointiin kannattaa kiinnittää erityisesti huomiota. Tanakamman henkilön tulee välttää pieniä kuvioita. Eli laajoille pinnoille isot kuviot. Eihän sitä koskaan tiedä, vaikka vastaantulija ehtii laskea rintamuksessa olevien pallojen tai norsunkuvien määrän. Raitakuoseissa pystyraita hoikentaa ja vaakaraita leventää.

Muodit tulevat ja menevät. Usein huomaa, että itsellä vuosia käytössä ollut vaate on yhtäkkiä taas muotia. Eihän sitä kenenkään tarvitse tietää, onko kyse retroilusta vai vain ihan käytännöllisyydestä tai peräti nuukuudesta. Monet vaatteet ja kengät kestävät aikaa, sanovat stylistit mitä tahansa.

Voisikohan karjakeittiön naulassa roikkuvaa Hankkijan haalaria puhutella tänä kesänä jumpsuitiksi?