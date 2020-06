Kuka muni? Kulmuni – Kansalainen Kune tarjoaa pakinassaan ilmaista konsulttisparrausta köyhän maan valtiovarainministerille

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Taas on törmäilty.

Poliitikkojen rahantörsäily on vaihteeksi päässyt otsikoihin. Tällä viikolla on ihmetelty kepuministeri Katri Kulmunin 50 000 euron laskua, joka on tullut esiintymiskoulutuksesta. Viestintäsparraaja Harri Saukkomaa on kuulemma laskuttanut Katrin sparrailusta 700 euroa tunnilta, mikä on ihan kohtalainen liksa entiselle toimittajalle (Katrille tiedoksi, että tämä toimittaja voi sparrata puoleen hintaan. toim.huom.)

Saukkomaan firman nettisivut kertovat, että Harrilla on syvällistä osaamista maineenhallinnasta. Tämän kohun jälkeen Katrille lienee luvassa vieläkin isompi lasku, sillä pitäähän ministerin kolhiintunut maine saada taas jollain ilveellä hallintaan.

– Ei se ole hullu, joka pyytää, vaan se, joka maksaa, väittää vanha kansanviisaus.

Jos tuo pitää paikkansa, niin sehän tässä vaan huolestuttaa, että tämän tapauksen hullu sattuu olemaan maamme valtiovarainministeri.

Katri Kulmuni on perustellut kallista sparraamistaan sillä, että esiintyminen jännittää häntä. Bändiajoilta muistan hyvin, että kyllähän se esiintyminen jännittää pirusti. Me ”muusikot” tosin pääsimme eroon turhasta jännittelystä ilman konsultteja, kun joimme ennen keikkaa pullon pari kaljaa. Tulisi Katrillekin paljon halvemmaksi, jos kokeilisi samaa niksiä vaikka budjettiriihessä.

Viikon sitaatti: ”Peruskoulu päättyi pukeutumisviikkoon”

Kalajokiseutu

Härregyyd! Jos siellä pukeuduttiin vasta viimeisellä viikolla, niin on mahtanut olla penskoilla talvella kylmä.

Tällä palstalla on tullut naureskeltua toisten kirjoitusvirheille, joten naureskellaan tasapuolisuuden nimissä omillekin. Viime aikoina olen kirjoitellut nettiin ja printtiin koronatilannepäivityksen poikineen, mutta alkuviikolla tuli vahingossa tehtyä samalla kertaa myös ulostepäivitys. Kalajaskan netissä nimittäin ennätti komeilla tunnin ajan otsikko: ”Reisjärven kakki altistuneet ovat karanteenissa”.

Jatketaan samoilla linjoilla, sillä oudoksi on mennyt meininki Jyväskylässäkin. Kuuntelin tässä yhtenä päivänä radiota ja siellä toimittaja kertoi selvällä suomen kielellä, että tämän kesän Jyväskylän ralli peruutetaan.

Ismo Kunelius

Kirjoittaja on Miss Reisjärven Persesilmänlampi vuosimallia 1985.

ismo.kunelius@kalajokilaakso.fi