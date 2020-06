Sievi on myymässä Kakaravaaran päiväkodin Ari Aholalle

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Sievin kunta on myymässä käytöstä poistettua Kakaravaaran päiväkotia. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Kakaravaaran päiväkoti myydään Ari Aholalle 40 500 euron kauppahinnalla.

Myytävä kiinteistö on rakennettu 1962. Rakennus on toiminut alunperin eläinlääkärin asuntona ja sitä on laajennettu 1988, jolloin asunnon yhteyteen on rakennettu pieneläinten vastaanottotilat. Rakennuksen käyttötarkoitus ja muutostyöt päiväkodiksi on tehty 2009.

Kerrosalaltaan 400 neliön rakennus jäi pois päiväkotikäytöstä uuden Linnunlaulun päiväkodin valmistuttua eikä kunnalla ole tarvetta tilojen käytölle.

Kunta pisti rakennuksen myyntiin nettihuutokaupassa, jossa Ari Aholan tekemä 34 500 euron korkein tarjous hylättiin liian alhaisena. Huutokaupan päättymisen jälkeen Ahola on toimittanut kuntaan uuden 40 500 euron ostotarjouksen, joka kelpasi kaupunginhallitukselle.