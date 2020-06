"Vähän sellaista henkeä, että kunnille sälytetään taas lisää kuluja" – Ylivieska lyttää oppivelvollisuuden pidentämisen

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Ylivieskan kaupunki suhtautuu varsin nuivasti hallituksen suunnitelmiin oppivelvollisuusiän korottamisesta 18 ikävuoteen ja toisen asteen koulutuksen maksuttomuudesta. Ylivieskan kaupungin näkemyksen mukaan uudistusta ei pidä toteuttaa lainkaan, mikäli sen toteuttamiseksi ei ole varattu riittävästi rahoitusta.

Ylivieskan kaupunginhallitus antoi kokouksessaan lausunnon opetus- ja kulttuuriministeriölle oppivelvollisuuslain esitysluonnoksesta. Hallintojohtaja Toni Saranpää kertoo, että kaupunginhallitusta mietityttivät asiassa kustannukset.

– Erityisen käärmeissään asiassa ollaan siitä, että kuluja ei välttämättä saada peittoon. Tässä on vähän sellaista henkeä, että kunnille sälytetään taas lisää kuluja. Ministeriö on toki tehnyt asiassa taustalaskelmia ja Kuntaliitto on tehnyt omansa – ja ne eivät ole saman suuruisia, Saranpää toteaa.

Kaupunki toteaakin lausunnossaan, että hallitus on laskelmissaan arvioinut uudistuksen maksavan 129 miljoonaa euroa. Kuntaliitto on omissa laskelmissaan todennut, että esityksen kustannukset on aliarvioitu yli 20 miljoonalla eurolla.

– Rakenteelliset uudistukset ovat mahdollisia toteuttaa myös ilman oppivelvollisuuden pidentämistä. Oppivelvollisuuden laajentamisen kustannuksissa suurimmat menoerät aiheutuvat oppimateriaaleista. Ylivieskan kaupunki suhtautuu tässä tilanteessa oppivelvollisuusiän nostamiseen ja lainvalmistelun aikatauluun hyvin kriittisesti. Muutkin Suomen kunnat ovat tuoreen "Kuntapulssi-kyselyn" mukaan esittäneet saman näkemyksen, tähdentää Ylivieskan kaupunki lausunnossaan.

Hallituksen kaavailujen mukaan perusopetuksen jälkeen oppivelvollisuutta suoritettaisiin lukiokoulutuksessa, ammatillisessa koulutuksessa tai erilaisissa nivelvaiheen opinnoissa. Maksuttomuus koskisi opetuksessa tarvittavia oppimateriaaleja, tietoteknisiä laitteita, työvälineitä, työasusteita sekä ylioppilastutkintolautakunnan maksuja. Lisäksi viiden kilometrin ylittävät koulumatkat olisivat opiskelijalle maksuttomia.

Ylivieska huomauttaa lausunnossaan, että kaupungille kustannukset lukiokoulutuksen maksuttomuudesta olisivat vuositasolla noin 254 000 euroa. Kaupunki jatkaa, että kustannusten lisäys on niin merkittävä (12–15 prosenttia), että syntyy perusteltu huoli koulutuksen kokonaisrahoituksen riittävyydestä.

Lisäksi kaupungin näkemyksen mukaan mekaaninen oppivelvollisuusiän nostaminen ei tuo ratkaisua opintojen keskeyttämiseen eikä helpota esimerkiksi mielenterveys- ja päihdeongelmista kärsivien nuorten kouluttautumista.