Syynä ei ole korona – Ylivieskan ympäristöpalkinto jää jakamatta tänä vuonna

Perjantaina on maailman ympäristöpäivä, jolloin Ylivieskan kaupungilla on tapana jakaa vuotuinen ympäristöpalkintonsa. Rakennus- ja ympäristölautakunta on kuitenkin päättänyt jättää palkinnon jakamatta tänä vuonna. Ympäristöpäällikkö Tapio Koistinaho tiedotti asiasta torstaiaamuna.

– Syynä tähän ei ole koronapandemia. Lautakunnan harkittavana on ollut useampia palkinnon ansaitsevia kohteita ja niitä on tutkailtu myös meneillään olevan lautakunnan suorittaman ympäristökatselmuksen yhteydessä. Yleisesti on vaikuttanut siltä, että kaupunkilaiset ovat koleankin kevään aikana ansiokkaasti hoitaneet kaupunkiympäristöä ja myös rakentaminen on ollut poikkeuksellisen vilkasta.

– Mutta lautakunta harkitsi, ettei ehdolla olleista kohteista nouse muita ylemmäksi sellaista, jolle palkinto nyt annettaisiin. Ensi keväänä on edessä uusi arviointi ja harkinta, jolloin palkittava tai palkittavia epäilemättä jälleen löytyy.

YK:n yleiskokous päätti vuonna 1972 julistaa 5. kesäkuuta vuosittain vietettäväksi maailman ympäristöpäiväksi. Ylivieskan kaupungin ympäristöpalkinnon jakamisella on myös juhlistettu maailman ympäristöpäivää ja samalla kunnioitettu paikallisesti etenkin asuinympäristön viihtyisyyden hyväksi tehtyä työtä.

Rakennus- ja ympäristölautakunta on vuodesta 2006 lähtien palkinnut Ylivieskan kaupungin ympäristöpalkinnolla esimerkillisesti rakennettuja, kunnostettuja tai hoidettuja kohteita. Palkinto on kunniakirja sekä palkitsemiseen liittyvä perustelumuistio.

Palkinto voidaan jakaa erikseen asuinkiinteistöjen, maatilakeskusten, liike- ja palvelusektorin sekä teollisuuskiinteistöjen ryhmissä. Linjauksen mukaan palkinto on kuitenkin voitu jättää jakamatta yhdessä tai useammassa ryhmässä. Pääsäännöksi on muodostunut, että vuosittain valitaan vain yksi palkittava kohde. Joinakin vuosina palkintoja on myönnetty kaksi.