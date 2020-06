Salla-Riina Viljamaa kyselee Visiitti-kolumnissaan: Mille vauva tuoksuu?

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

”Onpa pullikas maha!” tokaisee viisivuotias taputtaessa valtavaa vatsaani. Pullikas se nimenomaan on. Tuota sanaa en ole aiemmin kuullut, mutta se kuulostaa joka tapauksessa sopivalta kuvaamaan pinkeää vauvavatsaa.

”Miksi se vauva ei synny? Nythän on jo kesä!” Utelee neljävuotias. ”Illon auva yntyy-yy?” säestää kaksivuotias muka tuskastuneena. Tuntuu hieman epäreilulta. Minähän tämän kaiken kannan nahoissani, minun kuuluisi olla tuskastunein tilanteeseen. Tunne muistuttaa samaa kuin taannoin Turkin reissulla. Paikalliset ihailivat miestäni, että miten kova jätkä hän on kun 28-vuotiaana on viiden lapsen isä. Minä tästä tulistuneena tokaisin, että anteeksi vain, mutta minä olen tehnyt kaiken työn sen eteen.

Vauvan odottaminen ei toki ole pelkkää työtä ja tuskaa. On ihanaa tuntea uuden elämän ensimmäisiä liikkeitä vatsassa. On ihanaa haaveilla pienestä nyytistä käsivarsilla. Tästä haaveilusta on tullut yhteinen harrastuksemme. ” Muistatko miten ne (vauvat) ähisee herätessään?” ”Muistatko miten ne raivostuu, jos ruokaa ei heti tule?” ”Muistatko mille vauva tuoksuu?” Se on kiistatta paras tuoksu maailmassa. Se saa sydämen sykkyrälle, euforisen, hymyä muistuttavan virnistyksen kasvoille ja kyyneleet silmiin.

On erilaista saada ensimmäinen tai toinen lapsi kuin kuudes. Sanon aina leikillisesti, että kaikkien pitäisi saada vähintään kolme lasta, niin vauvojen ihanuus näyttäytyisi kokonaisuudessaan. Turha hössötys jää pois ja molemmat vanhemmat tietävät jo hieman, mitä raskaus, synnytys ja vauva-arki tuovat tullessaan. Nautin toki ensimmäisistäkin vauvoista, mutta jotain tapahtui kolmannen kohdalla. Perhe oli yhtäkkiä iso ja aikuisia yksi vähemmän kuin lapsia. Aiemmin tärkeiltä tuntuneet asiat alkoivat näyttäytymään nipotuksena.

Hassua, että vauvakuume voi iskeä vielä viidennen lapsen jälkeen. Nyt kuudetta odottaessamme olemme totaalisesti pökkyrässä. Tilasimme uudet vaunut, kopan ja sängyn. Tirautamme jo itkuja vauvan ihanuudesta, vaikka emme ole häntä varsinaisesti tavanneet.

Yksi loppuraskauden hauskuudesta on pesänrakennusvietti. Luulin jo, ettei se tällä kertaa tulisi, mutta se odottikin vain äitiysloman alkua iskeäkseen voimakkaimmin kuin koskaan. Terassi on saanut uuden ilmeen, nurmikko on taas kuoputettu, niin kuin joka raskaudessa. Puita pitäisi kaataa pihalta ja siivous lähtee lapasesta.

Kuudennella kerralla varsinkin puoliso tietää, mistä kummallinen raivausvimma ja pakonomainen pihan kunnostus on peräisin. Itse pesänrakentaja huomaa sen yleensä jälkikäteen. Kun oli taas pakko höyrytä. Höyrytä niin että sängyn pohja imaisee pariksi päiväksi kropan moittiessa yhdestä ylisuoritetusta päivästä.

Nauran itselleni. Ihanaa olla edes joskus oikein tehokas. Se loppuu kyllä jokusen viikon päästä pesänrakentajan muuttuessa sohvannurkassa istuvaksi maitoneuvokseksi.

Kirjoittaja on ylivieskalainen työssä käyvä perheenäiti.