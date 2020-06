Honkavuorelle rakennetaan vaikeampaa frisbeegolfrataa – Pyhäjärven hiihtopyhättö on myös monipuolinen kesäliikuntapaikka

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Pyhäjärven Lamminaholla sijaitseva Honkavuoren liikunta-alue on tuttu paikka hiihdon seuraajille ja harrastajille. Sukset ja sauvat eivät ole välttämättömät välineet Honkavuorella viihtymiseen, sillä alue tarjoaa komeat puitteet liikkumiseen myös sulan maan aikana.

Hiihtosesongin ulkopuolella Honkavuoren suosituin aktiviteetti on ollut frisbeegolf, jonka harrastusmahdollisuuksia kehitetään tänä kesänä. Liikunta-alueen kehitystyössä aktiivisesti mukana olevan Lamminahon Ahton varapuheenjohtaja Esa Ryynänen on huomannut, että pelaajia käy yllättävän paljon Honkavuorella.

– Meillä on ollut jo muutaman vuoden ajan kehitystyötä frisbeegolfradan kanssa. Missään vaiheessa puitteet frisbeegolfiin eivät ole olleet valmiit. Nyt kun hiihtolatuja vähän levennettiin, niin joka tapauksessa ratoja olisi pitänyt muuttaa. Tässä yhteydessä kehitystyö on järkevää ja luontevaa tehdä, kun frisbeegolf kuitenkin kerää tänne eniten kävijöitä kesän aikana.

Uusi rata valmistuu kesän mittaan Ahton talkooporukan voimin ja myös paikallisia aktiivisia pelaajia on saatu mukaan suunnitteluun sekä toteutukseen. Uudistuksen myötä Honkavuorella päästään jatkossa heittämään kiekkoa kiinteiltä heittopaikoilta, mikä osaltaan vähentää jokavuotisen kunnostustyön tarvetta. Koreja ei tarvitse enää syksyllä viedä varastoon ja tuoda keväällä taas takaisin maastoon.

Vanha frisbeegolfrata on vielä tämän kesän käytössä ja uusia väyliä otetaan käyttöön sitä mukaan, kun ne valmistuvat. Tavoite on saada uusi 12-väyläinen rata suurimmalta osin valmiiksi loppukesään mennessä. Rakenteilla olevan radan lähtö- ja päättymispaikkaa on kaavailtu Hiisituvan taakse, johon ollaan tekemässä uutta parkkipaikkaa.

Frisbeegolfradan kunnostustyöt sujuvat Lamminahon Ahton porukalta hymyssä suin. Ari-Pekka Ojala

Toistaiseksi käytössä oleva frisbeegolfrata on mielletty helpohkoksi harrastajaradaksi, mutta tulevaisuudessa Honkavuoren maastoissa riittää haastetta kokeneemmallekin pelaajalle.

– Uudessa radassa tulee olemaan hyvin haastavia väyliä ja vähän pitempiä selkeitä väyliä. Pelaajan kannattaa myös pysyä väylällä, koska silloin on mukavampi liikkua. Jos taas tiput väylältä, ei liikkuminen välttämättä ole niin mukavaa. Korkeuseroja hyödynnetään myös enemmän kuin aikaisemmin.

Honkavuorella kehitetään monipuolisesti muitakin kesäajan aktiviteetteja. Paikalle on rakenteilla muun muassa kuntoportaat. Lisäksi Pyhäjärven kaupungilla on suunnitteilla huolto- ja tennishallirakennus alueelle.

– Mitä enemmän paikalle saadaan kävijöitä, sitä todennäköisempää on, että joku innostuu meidänkin porukkaan mukaan, mikä olisi tietenkin hyvä asia. Se helpottaa aina talkootyönä pyörivän seuran toimintaa, kun hommat saadaan toteuttaa isommalla porukalla, Ryynänen toteaa.